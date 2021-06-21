COVID-19: в Украине за сутки выявили всего 323 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 21 июня, в Украине зафиксировано 323 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, среди заболевших — 15 детей. При этом, за минувшие сутки госпитализированы с COVID-19 375 человек, выздоровели от этой болезни 677 пациентов, а также зарегистрировано 16 летальных случаев.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 229 тысяч 846 человек, выздоровели — 2 млн 152 тысяч 140 инфицированных, скончались 52 тысяч 32 больных.

В течение прошедших суток сутки протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 8 тысяч 943 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 1 тысяча 147 лиц и экспресс-тестами — 4 тысячи 8 украинцев.

Кроме этого, 20 июня привито против COVID-19 4 тысячи 390 человек. Одну дозу получили 3 тысяча 715 пациентов, полностью иммунизированы — 2 тысяч 598 человек.

В течение суток работали 56 мобильных бригад, 185 прививочных пунктов прививки и 24 центра вакцинации.

По состоянию на 20 июня, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 718 тысяч 164 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 726 тысяч 42 человека, из них получили одну дозу — 1 млн 726 тысяч 40 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 360 тысяч 452 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 млн 86 тысяч 492 прививки.

Напомним, по состоянию на 20 июня в Украине зафиксировано 479 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Днем ранее было зарегистрировано 852 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Источник фото: Depositphotos.