Коронавирус: в Украине за сутки около 850 новых заражений, 40 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 19 июня 2021 года зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19.

Среди них — 23 ребенка и 41 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 571 человека, летальных исходов — 40, выздоровели — 2736 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 26 тысяч 463 человека, методом ИФА — 8608 человек, экспресс-тестами — 14 тысяч 559 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 229 тысяч 44 человека, выздоровели — 2 млн 150 тысяч 708 человек, летальных исходов — 51 тысяча 992, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 656 тысяч 207.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Кроме того, за сутки 18 июня привито против коронавируса 67 тысяч 101 человека. Одну дозу получили 48 тысяч 656 человек, а полностью иммунизированы -18 тысяч 445 человек.

Известно, что в течение суток работали 566 мобильных бригад и 920 пунктов прививки.

По состоянию на 18 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 712 тысяч 98 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 700 тысяч 711 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 700 тысяч 709 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 355 тысяч 790 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 млн 56 тысяч 499 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 18 июня 2021 года было зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19.