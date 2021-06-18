Коронавирус: в Украине за сутки вакцинировали рекордное число людей

В Украине по состоянию на утро 18 июня 2021 года зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19.

Среди них — 32 ребенка и 6 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 585 человек, летальных исходов — 50, выздоровели — 2312 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 25 тысяч 888 человек, методом ИФА — 9342 человека, экспресс-тестами — 15 тысяч 969 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 228 тысяч 192 человека, выздоровели — 2 млн 147 тысяч 972 человека, летальных исходов — 51 тысяча 952, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 629 тысяч 744.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

Кроме того, за сутки 17 июня в Украине привито против коронавируса 81 тысяча 713 человек, что является новым рекордным показателем вакцинированных за сутки. Уточняется, что одну дозу получили 57 тысяч 970 человек, а полностью иммунизированы — 23 тысячи 743 человека.

Известно, что в течение суток работали 618 мобильных бригад и 964 пункта прививки.

По состоянию на 17 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 тысяч 599 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 652 тысячи 55 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 652 тысячи 53 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 337 тысяч 345 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 млн 989 тысяч 398 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 17 июня в Украине было зафиксировано 1188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.