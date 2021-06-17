Коронавирус: за сутки в Украине COVID-19 обнаружили у 1 188 человек

По состоянию на 17 июня, в Украине зафиксирована 1 тысяча 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 62 ребенка и шесть медицинских работников.

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В министерстве отмечают, что за прошедшие сутки госпитализирован с коронавирусом 601 человек, зарегистрировано 55 летальных случаев и выздоровели от этой болезни 4 тысячи 682 пациента.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 227 тысяч 225 человек, выздоровели от COVID-19 2 млн 145 тысяч 660 пациентов и скончались 51 тысяча 902 больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (251), а также Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

Кроме этого, 16 июня привито против COVID-19 76 тысяч 538 человек. Одну дозу получили 50 тысяч 818 пациентов, полностью иммунизированы — 25 тысяч 720 украинцев.

В течение суток работали 679 мобильных бригад и 933 прививочных пункта. При этом, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 702 тысячи 205 человек.

Всего с начала прививочной кампании привито 1 млн 594 тысячи 83 человека, из них одну дозу получили 1 млн 594 81 пациент, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 313 тысяч 604 граждан Украины (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в стране проведено 1 млн 907 тысяч 685 прививок.

Напомним, по состоянию на 16 июня, в Украине зафиксировано 1 тысяча 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

За день до этого, 15 июня, было зафиксировано 1 тысяча 14 новых случаев заболевания COVID-19.

Источник фото: Depositphotos.