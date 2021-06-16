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60 минут назад

COVID-19: за сутки в Украине снова более тысячи новых зараженных

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 16 июня, в Украине зафиксировано 1 тысяча 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, среди заболевших — 46 детей и 23 медицинских работника. За прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 699 человек, умерли от COVID-19 78 больных и выздоровели от этой болезни 4 тысячи 802 пациента.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 226 037 человека, выздоровели 2 140 978 человек, скончались 51 847 человек.

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В Минздраве также отмечают, что 15 июня привито против COVID-19 62 тысячи 591 человек привит против COVID-19 за сутки 15 июня 2021. Одну дозу получили 35 тысяч 462 человека, полностью иммунизированы — 27 тысяч 129 украинцев.

В течение суток работали 515 мобильных бригад и 908 прививочных пунктов.

По состоянию на 15 июня, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 тысяч 404 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 543 тысячи 265 человек, из них получили одну дозу — 1 млн 543 тысячи 263 пациента, полностью иммунизированы и получили две дозы — 287 тысяч 884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Ранее сообщалось, что почти каждый второй украинец планирует вакцинироваться от коронавируса.

При этом, 19% граждан намерены сделать это в ближайшее время

Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 июня 2021 года зафиксировано 1014 новых случаев заболевания COVID-19.

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