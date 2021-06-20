В Украине уровень суточной заболеваемости коронавирусом упал почти в два раза

По состоянию на 20 июня, в Украине зафиксировано 479 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 15 детей и шесть медицинских работников.

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Также за минувшие сутки: госпитализированы с коронавирусом 544 человека, умерли от COVID-19 24 пациента и выздоровели от этой болезни 755 украинцев.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 229 тысяч 523 человека, выздоровели 2 млн 151 тысяча 463 пациента и скончались 52 тысячи 16 граждан Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

Кроме этого, в течение суток было привито против COVID-19 25 тысяч 603 человка. Одну дозу получили 21 616 пациентов, полностью иммунизированы — 3 тысячи 987 человек.

В течение суток работали 214 мобильных бригад, 362 прививочных пункта и 46 центров вакцинации.

По состоянию на 19 июня 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 715 тысяч 211 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 722 тысячи 327 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 722 тысячи 325 пациентов, полностью иммунизированы и получили две дозы — 359 тысяч 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 млн 82 тысяча 102 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 19 июня 2021 года в Украине было зафиксировано 852 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Днем ранее было зарегистрировано 967 новых случаев заболевания COVID-19.