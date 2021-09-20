В год умирает 9 млн человек: как определить и предотвратить сердечный приступ

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной сердечных приступов. При этом заболевании артерии сужаются и затвердевают из-за накопления жирового вещества, называемого бляшками. Иногда сердечные приступы могут быть вызваны спазмом или сжатием коронарной артерии. Спазмы связаны чаще всего с курением, высоким кровяным давлением, воздействием сильного холода, стрессом и так далее.

Существует три самых распространенных фактора риска сердечных заболеваний, которые повышают риск сердечного приступа:

Подпишитесь на канал DELO.UA

Высокое кровяное давление.

Повышенный уровень холестерина в крови или триглицеридов.

Курение.

К остальным факторам относятся:

Возраст старше 45 лет у мужчин.

Возраст старше 55 лет у женщин.

Ожирение.

Диабет.

Семейный анамнез сердечных заболеваний.

Отсутствие физической активности.

Употребление стимуляторов.

Аутоиммунные заболевания (например, ревматоидный артрит или волчанка).

Как определить сердечный приступ?

Симптомы сердечного приступа могут сильно отличаться у разных людей. Но общие симптомы включают:

Боль в груди (стенокардия).

Боль или дискомфорт в челюсти или шее.

Боль или дискомфорт в руках, плечах или спине.

Несварение желудка или ощущение удушья.

Сбивчивое дыхание.

Потливость, особенно холодный пот.

Тошнота или рвота.

Головокружение.

Слабость.

Беспокойство.

Быстрое или нерегулярное сердцебиение.

Самый распространенный симптом — внезапная боль в груди. Но не все люди это чувствуют, у некоторых наблюдаются лишь легкие симптомы, которые появляются постепенно.

Поскольку сердечный приступ требует неотложной медицинской помощи, важно как можно быстрее позвонить 103 и вызвать скорую помощь.

Как диагностируется сердечный приступ?



По прибытии в больницу вас спросят о ваших симптомах и истории болезни сердца. Вам могут назначить первоначальные тесты для уточнения диагноза:

Электрокардиограмма.

Анализы крови.

Если результаты тестов подтвердят приступ, дальнейшие действия могут включать:

Рентген грудной клетки.

Эхокардиограмма.

Ангиограмма.

Компьютерная томография сердца (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).

Может ли сердечный приступ проходить бессимптомно?



У некоторых людей сердечный приступ может проходить с легкими кратковременными симптомами или даже без каких-либо заметных симптомов. Такой приступ называют тихим сердечным приступом.

Несмотря на то, что он не проявляется серьезными симптомами, его последствия тоже наносят вред здоровью и могут вызвать необратимое повреждение сердечной мышцы. По данным Гарвардской медицинской школы, на тихие сердечные приступы приходится около 45% всех сердечных приступов. Они чаще наблюдаются у женщин.

Какова продолжительность сердечного приступа?



Если вы испытываете симптомы, которые могут указывать на сердечный приступ более пяти минут, важно немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью. Не откладывайте лечение, ожидая, пока исчезнут симптомы. Даже если они стихнут или изменятся, ваше сердце может быть повреждено.

Если лечение начнется в течение часа после появления симптомов, вероятность сердечного приступа будет гораздо меньше. К сожалению, многие откладывают лечение на несколько часов, что увеличивает риск долгосрочной инвалидности или летального исхода.

Как действовать, если заметили симптомы инфаркта у человека?

Инструктор-тренер учебного центра SAR по домедицинской помощи, сертифицированный ERC с ITLS и BLS Тамара Билько рекомендует шесть основных шагов, которые нужно сделать, если вы обнаружили, что рядом находится человек с признаками инфаркта:

Успокойте больного.

Ограничьте движения больного.

Снимите или расстегните одежду, которая может сдавливать тело.

Контролируйте его состояние.

Помогите принять лекарственные препараты, которые прописаны ему врачом.

Вызовите экстренную медицинскую помощь.

Чего делать нельзя!

Самостоятельно идти в больницу.

Назначать и давать препараты, не прописанные врачом.

Оставлять больного без присмотра.

Как заниматься профилактикой сердечного приступа?



Вы можете помочь предотвратить сердечный приступ, управляя определенными факторами риска и делая выбор в пользу здорового образа жизни. Важно следить за своим кровяным давлением, уровнем холестерина и массой тела и принимать меры, когда любой из этих показателей достигает нездорового уровня. Если у вас диабет, также важно контролировать уровень сахара в крови.

Здоровый для сердца образ жизни предполагает отказ от курения, достаточную физическую активность и соблюдение здоровой диеты, богатой фруктами, овощами, клетчаткой, здоровыми жирами и постными источниками белка. Необходимо ограничить потребление алкоголя и постараться уменьшить влияние стрессовых факторов.

Некоторые исследования показывают, что выполнение достаточного количества физических упражнений может не только помочь предотвратить сердечный приступ, но и повысить ваши шансы на выживание, если он у вас возникнет.

Какие осложнения могут быть после сердечного приступа?



Осложнения возникают достаточно часто, но их интенсивность зависит от места и степени повреждения сердца.

Общие осложнения включают следующее:

Аритмия. Возникает, когда электрические сигналы, контролирующие сердцебиение, становятся ненормальными или дезорганизованными. Аритмия может вызвать учащенное сердцебиение или нерегулярное сердцебиение, что может привести к серьезным медицинским проблемам.

Внезапная остановка сердца. Из-за электрического сбоя сердце может вообще перестать биться. Это состояние может быть фатальным без немедленного лечения.

Сердечная недостаточность. Повреждение сердца в результате сердечного приступа или ишемической болезни сердца может ослабить мышцу, что повлияет на ее способность перекачивать достаточное количество крови. Это может быть временная или постоянная проблема.

Проблемы с клапаном. Сердечный приступ может повредить один из четырех клапанов, поддерживающих кровоток в правильном направлении через сердце.

Есть ли связь между болезнью сердца и депрессией?



Сердечный приступ может быть пугающим, стрессовым и изменяющим жизнь событием. По данным Американской кардиологической ассоциации, депрессия является обычным явлением после сердечного приступа, наряду со страхом и гневом. Если депрессия мешает вам спать или есть, если вы чувствуете себя никчемным или у вас возникают мысли о самоубийстве, обратитесь к врачу и близким вам людям.

Как меняется жизнь после сердечного приступа?



Сердечный приступ часто является разрушительным событием, которое серьезно нарушает вашу жизнь. Тем не менее, многие люди находят способы жить полноценной и приятной жизнью. Некоторые воспринимают сердечный приступ как тревожный сигнал о том, что им необходимо изменить свой образ жизни.

После сердечного приступа может потребоваться изменить пищевые привычки, а также факторы образа жизни, такие как стресс и физическая активность. Помните, что если у вас возникают проблемы в процессе восстановления, обязательно обращайтесь за помощью.

Можно ли заниматься сексом после сердечного приступа?



Сердечный приступ может сказаться на сексуальной жизни, но это не значит, что вам следует отказываться от секса вообще. Конечно, для полного возобновления половой жизни может потребоваться некоторое время. Кроме того, вам возможно придется изменить некоторые свои сексуальные практики.

Нарушение половой функции является обычным явлением после сердечного приступа, но многие люди не хотят обсуждать эту проблему со своим врачом. Вы можете улучшить свою сексуальную функцию, работая над общим физическим состоянием и выносливостью.

В тоже время, многие врачи рекомендуют занятия сексом людям, пережившим сердечный приступ, поскольку интимная близость помогает уменьшить стресс, улучшить эмоциональное самочувствие и снизить артериальное давление.