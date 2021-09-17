Опубликованы новые европейские протоколы реабилитации после инсульта

Протокол 2021 года расширяет терапевтические возможности для пациентов, переживших инсульт. Украине нужно активнее воплощать европейские и мировые стандарты, потому что это будет спасать жизнь, сообщает УНИАН.

Цереброваскулярные заболевания занимают второе место в мире среди всех причин смерти и инвалидности. В Украине это около 14% всех умерших. Ежегодно ВОЗ регистрирует около 6,5 млн летальных исходов, и по этому показателю инсульт уступает лишь ишемической болезни сердца.

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Европейская академия неврологии и европейская федерация нейрореабилитационных обществ обнародовала Панъевропейские рекомендации-2021 по фармакологической поддержке моторной реабилитации после острого ишемического инсульта. Согласно протоколу, новейшими исследованиями 2021 года в этой сфере является эффективное клиническое применение для ранней нейрореабилитации после острого ишемического инсульта препаратов "Церебролизин" и "Циталопрам". Оба препарата доступны в Украине. "Церебролизин" также включен в немецкие и канадские рекомендации по реабилитации после инсульта.

"При формировании новых украинских стандартов лечения инсультов врачам необходимо учитывать европейские и мировые стандарты. Это ускорит процесс восстановления после инсульта и улучшит жизнь пациентов и членов их семей", — комментирует обнародованные протоколы доцент кафедры физической, реабилитационной и спортивной медицины Национального университета здравоохранения Украины им. П.Л. Шупика, врач-невролог Владимир Голик.

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По данным официальной статистики МОЗ, ежегодно в Украине происходит около 130 000 случаев инсульта и до 40% пациентов умирают в течение первого месяца от начала заболевания. Около 35% пациентов — люди трудоспособного возраста.

Совокупные потери экономики Украины от последствий инсульта достигают 100 млрд грн в год. В расчет берут недополученную прибыль предприятий из-за потери специалистов, изъятия с рынка труда родных больных (круглосуточно ухаживают за пациентом), недополученные налоги, прямые финансовые затраты бюджетов разных уровней на лечение и реабилитацию пациентов.

Украина первой в Европе приняла на государственном уровне Декларацию о реализации европейского плана действий по борьбе с последствиями инсульта. Ее цель — уменьшить к 2030 году количество инсультов на 10% по сравнению с 2019 годом и обеспечить лечение 90% пациентов в специализированных отделениях. Государство гарантирует финансирование помощи больным инсультом в больницах. Согласно Закону "О реабилитации в сфере здравоохранения", который вступил в силу с 01.07.2021 года, предоставление качественной реабилитационной помощи вводится непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы, то есть с первых дней после инсульта.

Европейская академия неврологии (European Academy of Neurology) — это некоммерческая организация, которая объединяет и поддерживает 45 тысяч европейских неврологов. Членом Европейской академии неврологии является Украинская Ассоциация неврологов, психиатров и наркологов.

Европейская федерация нейрореабилитационных обществ (European Federation of Neurorehabilitation Societies) занимается исследованиями, образованием, интеллектуальным и научным обменом, адвокацией и благотворительной деятельностью в области нейрореабилитационной медицины и смежных профессиональных областей. Членом Европейской Ассоциации нейрореабилитационных обществ является Всеукраинское общество нейрореабилитации.