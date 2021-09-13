Каждый четвертый в группе риска: что делать, чтобы избежать инсульта

Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году заболеваемость инсультом возрастет на 25%. Это обусловлено старением населения планеты и ростом распространенности факторов риска этого заболевания, к которым относятся:

малоподвижный образ жизни;

повышенное артериальное давление;

вредные привычки (курение и употребление алкоголя);

высокий уровень плохого холестерина в крови;

ожирение;

диабет.

По статистике в Украине ежегодно происходит около 110 тысяч случаев инсульта, причем треть из них — у людей трудоспособного возраста. Последствия этого заболевания, даже в случае, когда человек остается жив, крайне серьезны. Мы подготовили ответы на самые распространенные вопросы об инсульте. Знание этой информации может помочь уберечься или уберечь близких от тяжелого заболевания и его последствий.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Признаки инсульта

Чем раньше вы узнаете, что у вас или у вашего близкого человека инсульт, тем лучше. Определить проблему может любой человек, даже не имея медицинского образования. Запомнить порядок действий легко с помощью аббревиатуры FAST.

F (face). Во время инсульта одна сторона лица может онеметь или опуститься. Попросите человека улыбнуться — если улыбка неровная, это повод насторожиться.

A (arm): Инсульт обычно вызывает слабость или чувство онемения в одной руке. Попросите человека поднять обе руки. Если одну из них он не сможет поднять или она будет опускаться — это серьезный признак.

S (speech): Человек, у которого случился инсульт, скорее всего, не сможет правильно говорить. Его слова будут невнятными, или их будет трудно понять. В случае инсульта человеку будет сложно повторить даже самое простое предложение.

T (time to call): Если все или хотя бы один из описанных выше симптомов вы обнаружили — срочно звоните в скорую помощь. Не сомневайтесь! Лучше перестраховаться, чем допустить серьезные последствия для здоровья и жизни. Обязательно отметьте время, когда начали проявляться симптомы инсульта, даже если они потом исчезли. И помните, чем быстрее вы вызовете скорую помощь, тем больше шансов уменьшить долгосрочный ущерб для здоровья.

Как действовать, если заметили симптомы инсульта у человека?

Инструктор-тренер учебного центра SAR по домедицинской помощи, сертифицированный ERC с ITLS и BLS Тамара Билько рекомендует четыре основных шага, которые нужно сделать, если вы обнаружили, что рядом находится человек с признаками инсульта:

Разместите пострадавшего в положении полулежа, чтобы голова находилась выше туловища.

Снимите или расстегните одежду, которая может сдавливать тело.

Не оставляйте больного без присмотра.

Срочно вызовите экстренную медицинскую помощь.

Инсульт — это наследственное заболевание?

Некоторые из состояний, которые могут привести к инсульту, являются наследственными, например высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет. Если эти заболевания были в вашем роду, есть вероятность, что у вас присутствуют эти факторы риска.

Но даже если этого нет, а кто-то из ваших родителей перенес инсульт, вы тоже входите в группу риска. Согласно исследованию, проведенному Бостонским университетом, дети людей, перенесших инсульт в возрасте до 65 лет, имели в два раза больше шансов получить инсульт в любом возрасте и в четыре раза больше шансов получить инсульт к 65 годам по сравнению с участниками исследования, родители которых не переносили это заболевание.

Могут ли пациенты, перенесшие инсульт, полностью выздороветь?

Да, от инсульта можно полностью вылечиться. Из всех пациентов, перенесших инсульт, 10% выздоравливают полностью, а 25% выздоравливают с незначительными нарушениями.

Инсульты оказывают серьезное влияние на мозг и нервную систему. К счастью, иногда повреждения носят временный характер, и даже в тех случаях, когда инсульт приводит к необратимой гибели клеток мозга, известно, что здоровые участки мозга заменяют поврежденные участки. Конечно, никто не может точно предсказать, как мозг конкретного пациента перенесет заболевание и насколько полноценно он сможет восстановиться.

Сколько времени нужно, чтобы восстановиться после инсульта?

Большинству пациентов, перенесших инсульт, потребуется какая-либо форма реабилитации, и период выздоровления зависят от человека. Некоторые пациенты с инсультом выздоравливают довольно быстро, но если инсульт или связанные с ним осложнения были тяжелыми, это может занять месяцы или годы. Процесс реабилитации со временем будет меняться в зависимости от потребностей и прогресса конкретного пациента.

Почему люди, перенесшие инсульт, так сильно устают после восстановления?

Чувство усталости, утомляемость после инсульта — частое осложнение у людей, перенесших это заболевание. Причем, это не обычная усталость, как после длинного рабочего дня — она гораздо сильнее. К сожалению, ни ученые, ни врачи до сих пор не нашли точную причину этого состояния.

Может ли стресс вызвать инсульт?

Да, стресс может быть одним из факторов, способствующих развитию инсульта. Конечно, речь идет о сильном или длительном стрессовом состоянии. Исследование 2012 года, опубликованное в Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, показало, что люди, сообщавшие о хроническом стрессе в течение года, в четыре раза чаще страдали от инсульта, чем те, кто не испытывал хронического стресса в своей жизни.

Может ли инсульт вызвать паралич?

Да, инсульт может вызвать паралич определенной степени. Пациенты, перенесшие инсульт, очень часто чувствуют слабость или паралич, обычно на одной стороне тела. Это явление известно как гемиплегия или гемипарез. Если инсульт произошел в левом полушарии головного мозга (часть мозга, которая контролирует речь и память), пациент почувствует слабость или паралич с правой стороны, а если инсульт произошел с правой стороны мозга (область мозга, отвечающая за невербальное поведение и распознавание лиц), то паралич или слабость будут в левой части тела.

Может ли у молодых людей быть инсульт?

Вопреки распространенному мнению, от инсульта может пострадать человек любого возраста, в том числе, подростки, дети и даже младенцы. Фактически, инсульт является шестой по значимости причиной смерти детей, хотя по мере взросления их шансы пострадать от инсульта уменьшаются (наибольшая вероятность инсульта — в течение первого года жизни ребенка).

Как снизить риск инсульта?

Чтобы снизить риск появления инсульта, контролируйте кровяное давление, бросьте курить и минимизируйте употребление алкоголя, поддерживайте уровень холестерина в пределах нормы, следите за весом, регулярно занимайтесь физическими упражнениями и проверяйте показатель сахара в крови.

Инсульт — опасное заболевание. После него жизнь человека уже никогда не будет прежней. Это заболевание, собственно, как и любое другое, лучше предотвратить, чем разбираться с последствиями.