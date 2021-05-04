"Доктор, действительно ли это необходимо?": 4 вопроса, которые важно задавать своему врачу

У Кристера Мьесета была пациентка — женщина 50-ти лет, которая до недавнего времени обладала хорошим здоровьем. Но ей пришлось начать посещать больницу из-за радикального лечения рака молочной железы. У этой женщины случился пролапс шейного межпозвоночного диска, вызывавший у нее распространяющуюся боль, которая отдавала в правую руку. Просмотрев ее МРТ перед консультацией, доктор решил предложить операцию.

В настоящее время такие операции на шее регламентированы и выполняются быстро. Но они несут определенный риск. Нужно сделать несколько разрезов в разных местах и очень постараться, чтобы не зацепить внутреннюю сонную артерию. Наихудший исход операции — это повреждение мозга, которое может привести к параличу.

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Когда Кристер все это объяснил пациентке, она замолчала, а через несколько минут произнесла решающий вопрос: "Доктор, действительно ли это необходимо?". И в этот момент доктор осознал, что необходимости в операции нет. Иногда врачи назначают операцию просто потому, что им нравится оперировать — это самая интересная часть их работы.

Это объяснимо. В любой профессии есть рутина, а есть интерес. Архитекторы тоже с большей готовностью разрабатывают проекты домов, чем общаются с клиентами. Но и архитекторам, и докторам необходимо смотреть в глаза пациенту и вместе с ним решать, что лучше для человека, которому делается операция. Это может показаться легким процессом, пока не посмотришь на статистику.

Цифры показательны



Мы все знаем, что такое миндалины — это две припухлости на задней стенке горла. При определенных показаниях их удаляют хирургическим путем, это называется тонзиллэктомией. Если посмотреть на количество операций тонзиллэктомии в разных регионах, например той же Норвегии, то видно, что в одном регионе таких операций проводят в 2 раза больше, чем в другом. Причем исходные показатели для обеих регионов одинаковые. Казалось бы, различий не должно быть, но они есть.

Или другая распространенная ситуация, особенно среди спортсменов — мениск. В одном из регионов операций на мениске проводится в 5 раз больше, чем в другом. В 5 раз! Может показаться, что большая часть населения первого региона активно играет в футбол. Но вряд ли это так. Особенно, если обратить внимание на то, что львиную долю этих операций проводят в частных клиниках.

Последние исследования показали, что в лечении коленного сустава между обычной физиотерапией и операциями разницы нет. Это означает, что большинство выполненных операций, к которых шла речь выше, можно было избежать.

Кристер Мьесет говорит: "Большинство рекомендаций по лечению заболеваний во всем мире регламентированы, но есть много ненужных расхождений в выборе лечения, особенно в Западной Европе. Некоторые люди не получают лечение, которое им нужно, но еще больше тех, кто подвергается чрезмерному лечению".

4 главных вопроса



"Доктор, действительно ли это необходимо?"

Подавляющее большинство пациентов не задают этот вопрос своим докторам. А что если бы вы знали, что можете услышать ответ "нет" в 30% случаев? То есть, в 3 случаях из 10 ваш доктор назначает или предлагает то, что вам совершенно не нужно. Знаете, какую причину этого называют доктора? Давление со стороны пациента. Другими словами, от вас. Вы сами хотите, чтобы вам что-то сделали.

Возможно, такой вопрос задать нелегко, особенно людям старшего возраста. Но нужно всегда помнить, что доктора — тоже люди и им тоже свойственно ошибаться. Задавайте этот вопрос, поскольку назначение об операции (даже если она вам не необходима), доктор всегда сможет обосновать.

"Доктор, какие риски связаны с этой операцией?"

У 5–10% пациентов ухудшатся болевые симптомы. У 1–2% пациентов будет инфекция в ране или даже повторное кровоизлияние, для чего потребуется сделать повторную операцию. Также 0,5% пациентов будет испытывать постоянную охриплость, и некоторые будут испытывать пониженную работоспособность рук или даже ног.

"Доктор, есть ли другие варианты?"

Да, отдых и физиотерапия со временем могут помочь как следует восстановить здоровье.

"А что произойдет, если я ничего не буду делать?"

Это вариант не рекомендуется, но даже при нем есть небольшой шанс на выздоровление.

Четыре простых вопроса. Задайте их доктору, когда он захочет вас отправить на МРТ, пропишет антибиотики или предложит операцию. Результаты исследований показали, что каждый пятый доктор, то есть 20%, когда услышат эти вопросы, поменяют мнение о дальнейших действиях. Поступая таким образом, вы не только упрощаете себе жизнь и, возможно, улучшаете ее, но и приносите пользу всей системе здравоохранения.