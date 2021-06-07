Как снизить тревожность: 8 простых и натуральных способов от клинического психолога

Для постановки диагноза тревога должна влиять на повседневное функционирование человека. Беспокойство, ограничивающее способность человека работать, общаться или функционировать в обществе, обычно считается тревожным расстройством от умеренной до тяжелой степени.
А вообще, тревога — это чувство, связанное со страхом. Это адаптивный ответ, который позволяет людям функционировать в своей среде. Предлагаемые 8 способов уменьшения тревожности могут помочь людям, у которых проявления наблюдаются в легкой и умеренной стадии. Оливия Шнур, клинический психолог и преподаватель йоги, говорит, что их можно использовать как дополнительные или альтернативные методы лечения. Прежде чем начать их применять, хорошо проанализируйте свое психическое состояние, а лучше проконсультируйтесь с терапевтом.
Пищевые добавки и лечебные травы
Есть данные, позволяющие предположить, что натуральные и растительные средства могут облегчить чувство тревоги. Однако пока точно не установлено, связаны ли результаты с реальным эффектом или с эффектом плацебо. В клиническом исследовании высокие результаты показали добавки, содержащие следующие элементы:
- Страстоцвет (Passionflower)
- Перец опьяняющий (Kava)
- L-лизин
- L-аргинин
- Магний
Существуют и другие травы и добавки, которые были изучены в отношении действия на состояние тревожности. Например, в двойном слепом рандомизированном клиническом исследовании было обнаружено, что жирные кислоты омега-3 снижают тревожность. При этом помните, что некоторые добавки не следует сочетать с лекарствами, назначаемыми специалистом.
Полезная еда
Помимо трав и добавок, есть много натуральных продуктов, которые содержат ингредиенты, снижающие тревожность. В идеале питательные вещества получают из натуральных и органических продуктов.
Есть продукты, которые помогают высвобождать в организме нейротрансмиттеры, такие как серотонин и дофамин (гормоны счастья):
- Авокадо.
- Миндаль.
- Спаржа.
- Листовая зелень, орехи, семена, бобовые и цельнозерновые, содержащие магний.
- Лосось и другая жирная рыба.
- Соленые огурцы, квашеная капуста и кефир.
- Фасоль, ягоды, орехи и овощи с высоким содержанием антиоксидантов.
- Устрицы, кешью, говядина и яичные желтки, содержащие цинк.
Йога и медитации
Йога — естественное средство от беспокойства, сочетающее в себе движения тела, дыхание и концентрацию. Есть данные, позволяющие предположить, что йога может помочь успокоить стрессовую реакцию, которая способствует возникновению чувства тревоги.
Кроме того, медитация осознанности снижает тревожные симптомы после восьми недель практики. В целом медитацию можно определить, как практику осознания настоящего момента. Любая деятельность, связанная с осознанием тела и дыхания, может считаться медитацией.
Прогулки на природе
Свежий воздух успокаивающе воздействует на наше тело и ум. Для достижения наилучших результатов старайтесь гулять на улице не реже 3 раз в неделю по 20-30 минут.
Кроме уменьшения тревожности, эти прогулки приносят и другие преимущества:
- Понижение артериального давления.
- Снижение стресса.
- Снижение тревожности.
- Укрепление иммунной системы.
- Повышение самооценки.
- Улучшение настроения.
Экотерапия — это форма терапии, которая связывает здоровье планеты со здоровьем людей. Такие формы экотерапии, как лечение зелеными насаждениями и дикой природой, коррелируют с увеличением продолжительности жизни и уменьшением психических расстройств.
Активизация пяти органов чувств
Во время прогулки старайтесь задействовать все свои органы чувств. Это еще один метод практики осознанности.
Зрение. Наблюдение за природой снижает тревожность, стресс и частоту сердечных сокращений.
Слух. Слушание звуков природы или тишины может снизить кровяное давление и уровень кортизола.
Осязание. Прикосновение к растениям, ходьба босиком по траве, ощущение ветерка на коже, плавание в открытых водоемах — эта практика контакта с природой (термоцепция) оказывает благотворное воздействие на состояние психики человека.
Вкус. Употребление в пищу более природных продуктов — цельнозерновые крупы, фрукты, овощи способствуют усилению связи человека с природой.
Обоняние. Запах оказывает большое влияние на эмоции, поведение и мысли.
Прогуливаясь по парку или лесу, попробуйте выполнить следующее упражнение на осознанность: сосредоточившись на каждом отдельном чувстве, найдите момент, чтобы осознанно погрузиться в интегрированный опыт. Например, остановитесь, вслушайтесь в пение птиц, сконцентрируйтесь на ощущении ветерка на своей коже, почувствуйте запах травы или цветов и попробуйте на вкус принесенное с собой яблоко. Это и есть осознанность.
Эфирные масла
Существует взаимосвязь между использованием эфирных масел и тревогой, стрессом и кровяным давлением. Разные запахи вызывают у нас разные реакции. Например, мята перечная — это бодрящий аромат, который может повысить внимательность. Жасмин может помочь улучшить память. Масло лаванды способствует успокоению и уменьшению депрессии.
Домашние животные
Общение с домашними животными (даже если это собака или кошка друга) имеет множество преимуществ:
- Более высокая удовлетворенность жизнью.
- Повышение самооценки.
- Повышение мотивации.
- Повышение физической активности.
- Улучшение настроения.
- Уменьшение чувства одиночества.
- Понижение артериального давления.
- Снижение тревожности.
Погладить животное — один из лучших способов познать природу через прикосновение. Также есть также свидетельства того, что домашние животные помогают лучше справляться со стрессами и разочарованием.
Ведение дневника
Это простой способ с огромными преимуществами. Ведение дневника помогает справиться с тревогой, стрессом и депрессией. Кроме того, это может быть отличным способом развить самосознание, отслеживать закономерности и уменьшить интенсивность эмоций. Для достижения наилучших результатов желательно сформировать ежедневную привычку писать.
Один из методов избавления от тревожности с помощью дневника:
Выделите время, чтобы просто написать все, что придет в голову. Позвольте себе выбросить на бумагу все и вся. Установите таймер на 5–10 минут. Как только таймер сработает, подышите и подумайте. Без осуждения обращайте внимание на свои мысли, эмоции и ощущения. Установите таймер на 5-20 минут для этого упражнения на осознанность.
Вернитесь к дневнику с намерением записать положительные мысли. Вы можете сосредоточиться на чувстве благодарности, на том, что идет хорошо, или на том, как вы преодолели тревогу, беспокойство или стресс.
Будьте бережны с собой!
Тревога — это естественное чувство, которое каждый испытает в своей жизни. Если вы время от времени с этим сталкиваетесь, воспользуйтесь предложенными способами. Но если чувствуете, что они уже не помогают, нет ничего страшного или стыдного в том, чтобы обратиться за консультацией и помощью к специалисту.