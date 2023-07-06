Кабмін схвалив алгоритм забезпечення фронту донорською кровʼю

Кабінет міністрів ухвалив алгоритм забезпечення донорською кровʼю військових підрозділів, що воюють на фронті. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, що розробляло цей документ.

"Він визначає та регламентує логістичні ланцюжки отримання донорської крові та її компонентів медичними підрозділами. Без зайвої бюрократії та неоптимально організованих процедур", - зазначають у відомстві.

В МОЗ кажуть, що відтепер механіка забезпечення потреб сил безпеки та оборони донорською кров’ю враховуватиме запит на необхідні об’єми крові від бойових підрозділів. Відповідно, це дасть можливість вчасно ці об’єми підготувати та доставити в зону бойових дій.

Прийнята постанова також передбачає, що кожен медичний підрозділ визначатиме особу, відповідальну за замовлення донорської крові та її компонентів. Водночас військові медики самостійно вирішуватимуть, як їм зручніше замовити кров – від бригади чи від окремих медичних підрозділів. Це покликано зробити систему гнучкою та адаптивною до оперативної ситуації на фронті.

Алгоритм передбачає, що опорний суб’єкт системи крові комплектує необхідний обсяг донорської крові та її компонентів і повідомляє регіональних координаторів про дату та місце їх отримання.

Надалі регіональний координатор забезпечує отримання, транспортування та розподіл донорської крові та її компонентів відповідно до заявок, поданих координаторами медичних підрозділів.

"Фактично завдання підрозділів зводиться до формування заявок і звітів, в яких відповідальні особи медичних підрозділів заповнюють мінімум необхідної інформації. Такий підхід дозволяє військовим медикам оптимально витрачати свій час та не докладати зайвих зусиль на пошук і забезпечення доставки донорської крові та її компонентів", - вказують в МОЗ.

При цьому постановою уряду визначено й алгоритм дій медичних підрозділів у критичних ситуаціях, таких як масове надходження поранених. В цьому випадку медичні підрозділи максимально швидко можуть забрати необхідну кількість донорської крові та її компонентів в допоміжному тимчасовому банку крові, про місцерозташування якого буде відомо виключно їм.