В Украине появился первый банк долгосрочного хранения эритроцитов

В Киеве создан первый в Украине банк долгосрочного хранения эритроцитов, который позволит сохранять этот компонент крови до 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Эритроциты – это компоненты крови, основная задача которых транспортировать кислород из легких в ткани тела.

На данный момент максимальный срок хранения эритроцитов составляет до 42 суток. Однако создание банка для долгосрочного хранения обеспечит достаточное наличие компонентов редких групп крови, в частности во время чрезвычайных событий.

Банк был создан на базе Киевского городского центра крови. Учреждение получило оборудование, которое обеспечит полный цикл работы с эритроцитами: замораживание, размораживание по требованию, контроль качества перед выдачей больницы.

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