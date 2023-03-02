В Україні зʼявився перший банк довгострокового зберігання еритроцитів

У Києві створили перший в Україні банк довгострокового зберігання еритроцитів, який дозволить зберігати цей компонент крові до 30 років. Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Еритроцити – це компоненти крові, основне завдання яких транспортувати кисень із легень до тканин тіла.

Наразі максимальний термін зберігання еритроцитів складає до 42 діб. Однак створення банку для довгострокового зберігання забезпечить достатню наявність компонентів рідкісних груп крові, зокрема, під час надзвичайних подій.

Банк створили на базі Київського міського центру крові. Заклад отримав устаткування, яке забезпечить повний цикл роботи з еритроцитами: заморожування, розморожування за вимогою, контроль якості перед видачею лікарні.

Нагадаємо, що донорство крові особливо важливе в умовах воєнного стану. Про те, хто і як може стати донором, читайте тут.