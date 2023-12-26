У МОЗ відновили послугу отримання е-рецепта по СМС

У зв’язку зі збоєм роботи мобільного оператора "Київстар", пацієнти могли отримати номер та код електронного рецепта без СМС. Зараз робота системи відновлена.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Надсилання СМС-повідомлень для відпуску е-рецептів відновлено. Пацієнти, як і раніше, зможуть отримати необхідні рецептурні ліки, вказавши номер рецепта та код його погашення – ця інформація надходить їм на телефон", - йдеться у повідомленні відомства.

Там нагадують, що нещодавно через затримки у роботі одного з операторів мобільних мереж були запроваджені тимчасові зміни у виписуванні е-рецептів.

Оскільки абоненти знову можуть отримувати СМС-повідомлення, від 26 грудня 2023 року надсилання СМС для е-рецептів буде здійснюватися у звичному режимі.

"Для погашення е-рецептів, створених у період з 15.12.2023 по 25.12.2023 включно, пацієнт може використати код, зазначений в інформаційній довідці до рецепта. Додаткові дії від медичних працівників не потрібні", - повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, в Україні змінилася процедура отримання першого електронного рецепта: пацієнт може отримати рецепт на ліки, звернувшись до лікаря дистанційно. При цьому, строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власні кошти, збільшився до 90 календарних днів із 30-ти, як було раніше.

Також в Україні повернули норму, згідно з якою лікарські засоби, що входять до програми "Доступні ліки", мають відпускатися лише за електронним рецептом.

Нещодавно уряд розширив перелік безкоштовних ліків. До нього додали противірусні засоби "Валганцикловір" та лікарський засіб "Дапагліфлозин", що застосовується у разі серцевої недостатності.

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