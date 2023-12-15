У МОЗ розповіли, як отримати е-рецепт якщо немає мобільного зв’язку

Під час труднощів із телефонним зв'язком, пацієнти усіх операторів мобільного зв'язку можуть не отримувати сповіщення із номером та кодом рецепта. Замість цього, тепер інформаційна довідка буде включати код погашення, необхідний для отримання ліків у аптеці.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

З 15 грудня 2023 року лікар повинен надрукувати або передати електронну інформаційну довідку із номером та кодом погашення. Пацієнт може отримати її особисто в офісі лікаря або в дистанційному форматі, узгодженому між лікарем та пацієнтом (телефоном, месенджером і т. д.).

Якщо пацієнту було виписано рецепт до 14 грудня, і він не отримав смс-повідомлення, то йому слід звернутися до лікаря для отримання нової інформаційної довідки. Якщо смс було доставлено, додаткові дії не потрібні.

"Звертаємо вашу увагу: ці зміни – тимчасові та вжиті на період кризи та стосуються користувачів усіх мобільних операторів. Після повноцінного відновлення зв'язку серед усіх абонентів мобільного оператора, смс-інформування пацієнтів про номер та код погашення е-рецепта буде відновлено", - зазначили у МОЗ.

Повідомляється, що ці зміни стосуються всіх програм, за якими призначаються ліки за е-рецептом, як за програмою реімбурсації, так і за власні кошти пацієнта.

Нагадаємо, 19 жовтня, в Україні змінилася процедура отримання першого електронного рецепта: пацієнт може отримати рецепт на ліки, звернувшись до лікаря дистанційно. При цьому, строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власні кошти, збільшився до 90 календарних днів із 30-ти, як було раніше.

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