Кібератака на "Київстар": як працюють банкомати та POS-термінали

За інформацією банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі. Безперебійно працюють банківські відділення. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України за підсумками наради представників системно важливих банків із заступником голови НБУ Олексієм Шабаном.

Зазначається, що наразі немає складнощів у роботі мобільних додатків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.

Проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку "Київстар".

Як повідомляється, наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію – переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.

Водночас Oлексій Шабан звернув увагу банків на необхідності уточнення планів їх безперервної роботи з урахуванням нових обставин.

"Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів", – наголосив він.

Заступник голови НБУ звернув увагу на заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

"Ми упродовж 2022-2023 років постійно фіксуємо кібератаки різного рівня складності на об’єкти інформаційної інфраструктури банків та небанківських фінустанов. Тому закликаємо учасників фінансового ринку бути пильними, посилювати рівень інформаційної безпеки та дотримуватися вимог НБУ в цій сфері", – підкреслив Шабан.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня в компанії "Київстар" заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії та стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку.

Зловмисники вразили кіберзахист оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.

Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек". Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

У "Київстарі" заявляли, що не знають, коли вдасться відновити надання послуг, але станом на 20:00 12 грудня повідомили, що частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку після масштабного збою і планують відновити інші послуги протягом 13 грудня.

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