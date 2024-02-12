Минздрав и "Укрпочта" планируют запустить сервис доставки лекарств

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) и "Укрпочта" анонсируют запуск нового сервиса по доставке лекарства, который упростит доступ к лекарственным средствам для людей по всей стране.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Недавно "Укрпочта" получила лицензии от Госликслужбы как на оптовую торговлю лекарственными средствами, так и на продажу лекарства как почтовый оператор. В ближайшем будущем мы запустим проект, который, по нашему мнению, значительно упростит доступ к лекарствам", - сказал он в эфире общенационального телемарафона в понедельник.

Как будет работать сервис

По словам Ляшко, заказать лекарство можно будет онлайн или по телефону, не выходя из дома, а получить лекарственные средства можно будет в любом населенном пункте Украины двумя способами:

В ближайшем отделении "Укрпочты";

По адресу проживания (доставка курьером).

Ляшко считает, что новый сервис поможет решить проблему доступности лекарств, особенно для жителей отдаленных населенных пунктов.

"Таким образом, мы решим проблему обеспечения доступности лекарства по всей стране", - сказал он.

Глава Минздрава добавил, что с января 2024 года ведомство уже реализует проект мобильных аптек, помогающий обеспечить лекарствами жителей прифронтовых территорий.

Первая мобильная аптека начала работу в Харьковской области и доставляет лекарства в 80 населенных пунктов. В начале февраля мобильная аптека заработала в Черкасской области, где она обеспечивает лекарства 36 населенных пунктов.

Ляшко добавил, что мобильные аптеки должны работать во всех областях и в ближайшее время проект будет расширен в Черкасской области. А еще он заработает в Ровенской и Сумской областях.

Как отметили в Минздраве, в настоящее время в украинских селах и пгт функционируют около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Вместе с тем, в целом по стране остается более 20 000 сел, не имеющих таких пунктов. Поэтому создание мобильных аптек должно улучшить доступ людей к необходимым лекарствам.