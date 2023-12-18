ПриватБанк и Visa представили в Украине мобильное платежное решение для перевозчиков

ПриватБанк и Visa представили новое мобильное платежное решение на базе приложения “Терминал” для перевозчиков, что обеспечивает удобство и доступность бесконтактных платежей для общественного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что технология бесконтактных платежей на базе приложения "Терминал" для транспорта – удобное и простое во внедрении решение, которое открыто для всех перевозчиков и уже работает в маршрутных такси Киева и области.

Бесконтактные платежи доступны в 20 автобусах маршрута №368 метро Контрактовая – Боярка, 18 автобусах маршрута №820 метро Контрактовая – Вишневое и 10 автобусах маршрута №805 метро Вокзальная – Вишневое.

Приложение "Терминал" для Android и iPhone на базе технологии Visa Tap to Phone позволяет предпринимателям и малому бизнесу принимать безналичные платежи со смартфона, без дополнительного оборудования – POS-терминалов, считывателей карт, QR кодов или другого.

Разработанное командой ПриватБанка в партнерстве с Visa приложение "Терминал" на базе Tape to Phone – это комплексное готовое решение для бизнеса, которое дает не только возможность принимать платежи, но и фиксировать денежные операции с помощью программного PPO, создавать и фискализовать чеки, передавать информацию в налоговой – все это можно сделать из смартфона.

"Приложение "Терминал" стало прорывной технологией военного времени, с которой предприниматели смогли не отказывать в приеме безналичной оплаты с начала войны и блекаутов, а также получить удобное интегрированное решение, чтобы выполнить требования законодательства по обязательному ведению расчетных операций", – отметил Сергей Макаренко, руководитель направлении торгового эквайринга ПриватБанка.

Он добавил, что после Нидерландов и Британии Украина стала третьей страной в Европе и седьмой в мире, где бизнес может принимать оплату картами без POS-терминалов, имея только iPhone.

Через два года после запуска первого приложения "Терминал" для Android и в октябре 2023 на iPhone, возможностью принимать безналичные платежи со собственного смартфона пользуются уже более 60 тысяч украинских предпринимателей всех сфер бизнеса – салонов красоты, магазинов, кафе, СТО, а также "мобильных" бизнесов курьерской доставки и уличной торговли.

В настоящее время количество транзакций составляет до 6,5 млн в месяц на общую сумму более 2,7 млрд грн.

"Мы в Visa гордимся плодотворным партнерством, которое нам удалось построить с ПриватБанком. Сотрудничество глобального лидера в сфере цифровых платежей и крупнейшего государственного банка Украины – это именно та синергия, которая уже много лет приносит многочисленные преимущества миллионам клиентов ПриватБанка и держателей карт Visa. Убеждена, наши совместные проекты и решения и дальше будут способствовать развитию безналичной экономики в Украине и будут открывать украинским потребителям двери в мир быстрых и надежных электронных платежей", – прокомментировала Светлана Чирва, вице-президент, региональная менеджер Visa в Украине и Молдове.

Напомним, бизнес активно использовал "Терминал" во время блекаутов осенью и зимой. Ведь при отключении электричества платить бесконтактными картами и гаджетами можно через приложение "Терминал", а также с помощью платежного QR кода и Приват24.

Также ПриватБанк объявил о запуске технологии бесконтактного приема платежей Tap to Pay на iPhone от Apple для своих клиентов по всей Украине.