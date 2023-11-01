В "Приват24" появились студенческие проездные на электротранспорт Одессы: купить можно по QR-коду

Приватбанк и коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" запустили с ноября продажу льготных электронных проездных билетов для школьников и студентов, говорится в сообщении банка.

Речь идет о проездных билетах, действительных в течение календарного месяца. Они будут действительны только при предъявлении студенческого или ученического билета. Приобрести их можно, воспользовавшись интернет-банкингом "Приват24" и собственным смартфоном.

Для этого следует отсканировать QR-код, размещенный в салоне транспорта. В меню "Городской транспорт" нужно выбрать вкладку "Проездные", а далее вид билета и вид транспорта.

Так, ученический проездной на трамвай или троллейбус обойдется в 60 гривен, на трамвай и троллейбус - 80 гривен, студенческий на трамвай или троллейбус - 120 гривен, а на оба вида транспорта - 170 гривен.

Напомним, что возможность оформлять проездные в "Приват24" была запущена в Одессе 18 сентября. На тот момент были доступны лишь проездные на трамвай и/или троллейбус сроком 7, 10, 15 или 90 суток.

Оплата же разового проезда в одесском электротранспорте по QR-коду появилась еще в сентябре 2021 года, а первый в Украине мобильный проездной билет на городской транспорт Приватбанк запустил во Львове в 2017 году.

При этом оплаченный онлайн проезд в Одессе дешевле, чем оплаченный наличными (7 гривен против 8). Отметим, что поскольку кондукторы в городе давно являются редкостью, оплата наличными в подавляющем большинстве случаев осуществляется водителю, что заставляет пассажиров идти на выход из трамвая или троллейбуса к передним дверям, а самого водителя - отвлекаться на несвойственную деятельность.