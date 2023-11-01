У "Приват24" з'явилися студентські проїзні на електротранспорт Одеси: купити можна за QR-кодом

Приватбанк та комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" запустили з листопада продаж пільгових електронних проїзних квитків для школярів та студентів, йдеться у повідомленні банку.

Йдеться про проїзні квитки, дійсні протягом календарного місяця. Вони будуть дійсніми лише при пред'явленні студентського чи учнівського квитка. Придбати їх можна, скориставшись інтернет-банкінгом "Приват24" та власним смартфоном.

Для цього треба відсканувати QR-код, розміщений у салоні транспорту. В меню "Міський транспорт" у вкладці "Проїзні" слід обрати вид квитка та вид транспорту.

Так, учнівський проїзний на трамвай чи тролейбус коштуватиме 60 гривень, на трамвай і тролейбус - 80 гривень, студентський на трамвай чи тролейбус - 120 гривень, а на обидва види транспорту - 170 гривень.

Нагадаємо, що можливість оформлювати проїзні у "Приват24" було запущено в Одесі 18 вересня. Доступні проїзні на трамвай та/або тролейбус терміном на 7, 10, 15 або 90 діб.

Оплата разового проїзду в одеському електротранспорті за QR-кодом з'явилася ще в вересні 2021 року, а перший в Україні мобільний проїзний квиток на міський транспорт Приватбанк запустив у Львові у 2017 році.

Оплачений онлайн проїзд в Одесі є дешевшим, ніж оплачений готівкою (7 гривень проти 8). Зазначимо, що оскільки кондуктори в місті давно є рідкістю, оплата готівкою наразі в переважній більшості випадків здійснюється водію, що змушує пасажирів йти на вихід з трамваю чи тролейбусу до передніх дверей, а самого водія - відволікатися на невластиву діяльність.