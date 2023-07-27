33 км за 8 гривень: В Одесі продовжують ще далі найдовший в Україні трамвайний маршрут

В Одесі з 29 липня почнеться другий етап запуску магiстрального трамвайного маршруту прямого сполучення "Пiвнiч – Пiвдень" №7. Як ідеться у повідомленні мерії, він тепер прямуватиме від вулиці Паустовського (ТЦ “Таврія В”) до Люстдорфу.

Зазначається, що протяжність подовженого маршруту в одну сторону складе вже 33,2 км, а загальна тривалiсть поїздки - 2 години 20 хвилин. Таким чином, маршрут, який і до останної зміни був найдовшим в Україні і одним з найдовших в світі, стане ще довшим. При цьому влада обіцяє забезпечувати на ньому інтервал руху на рівні 7-8 хвилин.

У зв’язку з цим, відповідно, зміниться схема руху трамвайного маршруту №27, який до цього ходив з 11-ї станції Люстдорфської дороги до Рибпорту: його тепер скоротять до звичного колись маршруту "Люстдорф - Рибпорт". Зазначається, що він курсуватиме із інтервалом у 15-16 хвилин.

Нагадаємо, що раніше маршрут №7 десятки років курсував відокремлено від основної маршрутної мережі Одеси, пов'язуючи Пересипський міст з житломасивом Котовського. Ця лінія була фізично пов'язана з рештою мережі одноколійним з'єднанням, і лише у напрямку, протилежному прямій лінії до центру міста, що не дозволяло відкрити відповідно пряме сполучення.

Однак у 2018 році колії біля Пересипського мосту реорганізували, збудувавши звичайний двоколійний проїзд під мостом та розв'язку-"трикутник" з можливістю прямого проїзду в напрямку центру міста.

Впродовж чотирьох років ця можливість залишалася незадіяною, і лише 28 липня 2022 року маршрут №7 було продовжено до залізничного вокзалу. Вже з 13 вересня його було продовжено ще значніше - до 11-й станції Люстдорфської дороги. Таким чином, він став пов'язувати через центр два найбільших житлових масиви Одеси - імені Котовського та імені Таїрова.

Зазначимо, що наразі в Одесі функціонують лише 13 трамвайних маршрутів, кожен з яких, окрім магістрального №7, має свою унікальну ділянку (останній маршрут, повністю дубльований одним з інших, - №3 - було скасовано у вересні 2022 року одночасно із продовженням маршруту №7). Вартість проїзду складає 8 гривень незалежно від довжини поїздки.