33 км за 8 гривен: В Одессе продлевают еще дальше самый длинный в Украине трамвайный маршрут

В Одессе с 29 июля начнется второй этап запуска магистрального трамвайного маршрута прямого сообщения "Север – Юг" №7. Как говорится в сообщении мэрии, он теперь будет следовать от улицы Паустовского (ТЦ "Таврия В") до Люстдорфа.

Отмечается, что протяженность продленного маршрута в одну сторону составит уже 33,2 км, а общая продолжительность поездки – 2 часа 20 минут. Таким образом, маршрут, который и до последнего изменения был самым длинным в Украине и одним из самых длинных в мире, станет еще длиннее. При этом власти обещают обеспечивать на нем интервал движения на уровне 7-8 минут.

В связи с этим, соответственно, изменится схема движения трамвайного маршрута №27, который до этого ходил от 11-й станции Люстдорфской дороги до Рыбпорта: его теперь сократят до привычного когда-то маршрута "Люстдорф - Рыбпорт". Отмечается, что он будет курсировать с интервалом в 15-16 минут.

Напомним, что ранее маршрут №7 десятки лет курсировал отдельно от основной маршрутной сети Одессы, связывая Пересыпский мост с жилмассивом Котовского. Эта линия была физически связана с остальной сетью однопутным соединением, и лишь в направлении, противоположном прямому проезду в центр города, что не позволяло открыть соответствующее прямое сообщение.

Однако в 2018 году пути у Пересыпского моста реорганизовали, построив обычный двухпутный проезд под мостом и развязку-"треугольник" с возможностью прямого проезда в направлении центра города.

В течение четырех лет эта возможность оставалась незадействованной, и лишь 28 июля 2022 года маршрут №7 был продлен до железнодорожного вокзала. Уже с 13 сентября он был продлен еще более значительно - до 11-й станции Люстдорфской дороги. Таким образом, он стал связывать через центр два самых больших жилых массива Одессы - имени Котовского и имени Таирова.

Отметим, что в настоящее время в Одессе функционируют лишь 13 трамвайных маршрутов, каждый из которых, кроме магистрального №7, имеет свой уникальный участок (последний маршрут, полностью дублировавшийся одним из остальных, - №3 - отменили в сентябре 2022 года одновременно с продлением маршрута №7). Стоимость проезда составляет 8 гривен вне зависимости от длины поездки.