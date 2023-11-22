В Приват24 запустили сервис управления страховками

Приватбанк расширяет возможности сервиса страхования – теперь клиенты, которые приобрели страховые полисы с помощью банка, смогут управлять ими напрямую через мобильное приложение или веб-версию Приват24.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что новый функционал делает быструю и удобную коммуникацию со страховой компанией.

Теперь прямо в Приват24 можно онлайн заявить о страховом случае, предоставить необходимые документы и получить компенсацию от страховой компании.

Также в Приват24 будет обновляться информация о каждом шаге рассмотрения заявления страховой компании.

На сегодняшний день онлайн урегулирование в Приват24 доступно по основным видам страхования имущества, здоровья, а также страхованию кредитного лимита, коммунальных платежей и страхованию от мошенничества.

Напомним, Приватбанк запустил сервис, призванный помочь столкнувшимся с попытками мошенничества клиентам. Теперь срочно проинформировать о таких случаях и мгновенно получить помощь или консультацию от банка можно прямо в мобильном приложении "Приват24".