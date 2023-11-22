У Приват24 запустили сервіс керування страховками

Приватбанк розширює можливості сервісу страхування - відтепер клієнти, які придбали страхові поліси за допомогою банку, зможуть керувати ними напряму через мобільний додаток чи веб версію Приват24.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що новий функціонал робить швидкою та зручною комунікацію зі страховою компанією.

Відтепер прямо у Приват24 можна онлайн заявити про страховий випадок, надати необхідні документи та отримати компенсацію від страхової компанії.

Також в Приват24 буде оновлюватися інформація про кожний крок розгляду заяви страховою компанію.

На сьогодні онлайн врегулювання у Приват24 доступне за основними видами страхування майна, здоровʼя, а також страхування кредитного ліміту, комунальних платежів та страхування від шахрайства.

Нагадаємо, Приватбанк запустив сервіс, що покликаний допомогти клієнтам, які стикнулися зі спробами шахрайства. Відтепер терміново проінформувати про такі випадки та миттєво отримати допомогу чи консультацію від банку можна прямо у мобільному додатку "Приват24".