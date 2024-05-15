У Японії відкрили ресторан української кухні “Жито” (ФОТО)

15 травня у японському місті Нагоя (префектура Аічі) відкрився ресторан української кухні “Жито”. У закладі працюють евакуйовані до Японії українці, повідомляє Посольство України в Японії.

В урочистій церемонії відкриття закладу взяв участь посол України Сергій Корсунський, мер Нагої Такаші Кавамура, заступниця губернатора префектури Аічі Ріка Макіно, підприємці і низка ЗМІ.

“Вітаю українців Японії з відкриттям ще одного українського ресторану "Жито" у місті Нагоя. По-перше, красиво, по-друге, смачно, по-третє, працюють наші, хто приїхав по програмі захисту. В Японії кулінарна дипломатія - один з найефективніших інструментів досягнення політичних цілей”, - написав український посол.

Під час вітального слова голова асоціації NPO JUCA Людмила Плис-Кавагучі наголосила, що місією закладу є не лише знайомити жителів та гостей міста Нагоя з багатою гастрономічною культурою України, але й служити місцем роботи для евакуйованих українців, простором для спілкування і взаємної підтримки.

Зауважимо, що префектура Аічі, центром якої є місто Нагоя, від початку повномасштабної агресії РФ проти України прихистила понад сотню евакуйованих українців.

Фото: Facebook/ Посольство України в Японії Фото: Facebook/ Sergiy Korsunsky Фото: Facebook/ Посольство України в Японії Фото: Facebook/ Sergiy Korsunsky Фото: Facebook/ Посольство України в Японії Фото: Facebook/ Посольство України в Японії Фото: Facebook/ Sergiy Korsunsky Фото: Facebook/ Sergiy Korsunsky Фото: Facebook/ Посольство України в Японії Фото: Facebook/ Sergiy Korsunsky

Гостям на відкритті запропонували продегустувати страви та напої з меню ресторану. З опублікованих світлин видно, що в меню закладу є такі позиції, як борщ, котлета по-київськи, овочевий салат, млинці з м’ясом, вареники з картоплею, голубці, шуба, бануш з грибами та інші страви.

Варто зазначити, що “Жито” став першим українським рестораном у префектурі Аічі, однак не першим загалом по Японії. Так, ще у вересні 2022 року в Токіо відкрився ресторан української кухні “Смачного”, який також дав роботу біженцям.

У квітні 2024 року в місті Беппу префектури Оіта (острів Кюсю) відкрився заклад Little Ukraine ("Маленька Україна"). У ресторані подають домашні страви, зокрема пиріжки та борщ, приготовлені українцями.

Крім того, в одному з найатмосферніших районів Токіо – Шібуя – було відкрите кафе “Кокорогото”, у якому працюють молоді українці, що знайшли прихисток в Японії. Крім того, у кафе пройшла виставка малюнків української художниці Зої Скоропаденко, яка добре відома в Японії.

Українські заклади за кордоном

Український ресторанний холдинг !FEST планує в травні 2024 року відкрити перший заклад "Реберні" за кордоном – у Лодзі в Польщі. Обсяг інвестицій у відкриття становить 1 мільйон євро. Очікується, що загальна площа "Реберні" в Лодзі становитиме близько 1000 кв. м. разом із літньою терасою.

Компанія вирішила залишити назву закладу, але адаптували логотип для нового закордонного ринку. Польська "Реберня" працюватиме під вивіскою Rebernia. Ribs & craft beer, що символізує поєднання ребер на грилі з крафтовим пивом.

Польський ринок активно освоює й мережа кав’ярень “Львівські круасани”. Перший заклад відкрили у Варшаві ще 5 грудня 2022 року.

Водночас у січні 2023 року стало відомо, що мережа ресторанів First Line, до якої входять такі київські заклади, як "Улюблений дядя", "Життя чудових людей", "Італійська редакція", відкрила бістро на Канарських островах. Власники мережі розробили меню "з канарським акцентом".