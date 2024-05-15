В Японии открыли ресторан украинской кухни "Жито" (ФОТО)

15 мая в японском городе Нагоя (префектура Аичи) открылся ресторан украинской кухни "Жито". В заведении работают эвакуированные в Японию украинцы, сообщает Посольство Украины в Японии.

В торжественной церемонии открытия заведения принял участие посол Украины Сергей Корсунский, мэр Нагои Такаши Кавамура, заместитель губернатора префектуры Аичи Рика Макино, предприниматели и ряд СМИ.

“Поздравляю украинцев Японии с открытием еще одного украинского ресторана "Жито" в городе Нагоя. Во-первых, красиво, во-вторых, вкусно, в-третьих, работают наши, кто приехал по программе защиты. В Японии кулинарная дипломатия – один из самых эффективных инструментов достижения политических целей”, - написал украинский посол.

Во время поздравительного слова глава ассоциации NPO JUCA Людмила Плис-Кавагучи отметила, что миссией заведения является не только знакомить жителей и гостей города Нагоя с богатой гастрономической культурой Украины, но и служить местом работы для эвакуированных украинцев, пространством для общения и взаимной поддержки.

Отметим, что префектура Аичи, центром которой является город Нагоя, с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины приютила более сотни эвакуированных украинцев.

Фото: Facebook/ Посольство Украины в Японии Фото: Facebook/ Sergiy Korsunsky Фото: Facebook/ Посольство Украины в Японии Фото: Facebook/ Sergiy Korsunsky Фото: Facebook/ Посольство Украины в Японии Фото: Facebook/ Посольство Украины в Японии Фото: Facebook/ Sergiy Korsunsky Фото: Facebook/ Sergiy Korsunsky Фото: Facebook/ Посольство Украины в Японии Фото: Facebook/ Sergiy Korsunsky

Гостям на открытии было предложено продегустировать блюда и напитки из меню ресторана. Из опубликованных фотографий видно, что в меню заведения есть такие позиции, как борщ, котлета по-киевски, овощной салат, блины с мясом, вареники с картофелем, голубцы, шуба, бануш с грибами и другие блюда.

Стоит отметить, что "Жито" стал первым украинским рестораном в префектуре Аичи, однако не первым в целом по Японии. Так, еще в сентябре 2022 года в Токио открылся ресторан украинской кухни "Смачного", который также дал работу беженцам.

В апреле 2024 года в городе Беппу префектуры Оита (остров Кюсю) открылось заведение Little Ukraine ("Маленькая Украина"). В ресторане подают домашние блюда, в частности, пирожки и борщ, приготовленные украинцами.

Кроме того, в одном из самых атмосферных районов Токио – Шибуя – было открыто кафе "Кокорогото", в котором работают молодые украинцы, нашедшие убежище в Японии. Кроме того, в кафе прошла выставка рисунков украинской художницы Зои Скоропаденко, хорошо известной в Японии.

Украинские заведения за границей

Украинский ресторанный холдинг ! FEST планирует в мае 2024 года открыть первое заведение "Реберни" за границей – в Лодзи в Польше. Объем инвестиций в открытие составляет 1 миллион евро. Ожидается, что общая площадь "Реберни" в Лодзи составит около 1000 кв. м. вместе с летней террасой.

Компания решила оставить название заведения, но адаптировали логотип для нового зарубежного рынка. Польская "Реберня" будет работать под вывеской Rebernia. Ribs & craft beer, что символизирует сочетание ребер на гриле с крафтовым пивом.

Польский рынок активно осваивает и сеть кофеен "Львовские круассаны". Первое заведение было открыто в Варшаве еще 5 декабря 2022 года.

В январе 2023 года стало известно, что сеть ресторанов First Line, в которую входят такие киевские заведения, как "Любимый дядя", "Жизнь замечательных людей", "Итальянская редакция", открыла бистро на Канарских островах. Владельцы сети разработали меню "с канарским акцентом".