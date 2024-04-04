Возле Южноукраинской АЭС хотят построить комплекс по производству тепловыделяющих сборок

4 апреля в Южноукраинске после положительного решения, полученного на общественных слушаниях, НАЭК "Энергоатом" объявила, что вблизи города построят технологический комплекс по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для энергоблоков АЭС.

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Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

ТВС – это уникальное производство, на котором будут производиться компоненты ядерного топлива для отечественных атомных энергоблоков. Согласно проекту, планируется создание современного производства ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Это имеет стратегическое значение, поскольку позволит Украине обеспечить свои атомные станции высококачественным горючим и уменьшить зависимость от зарубежных поставщиков.

Возведение комплекса предполагает создание более 110 рабочих мест.

"В рамках проекта планируется реализация технологии Westinghouse. Производственный процесс на будущем предприятии предусматривает фактически механическую сборку ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 из уже готовых компонентов. Часть из них уже производится на мощностях "Энергоатома", - рассказали энергетики.

Так, во время общественного обсуждения вопроса строительства специалисты подчеркнули, что излучение от источников ионизирующего излучения не будет выходить за пределы строительного комплекса, поскольку уровень доз безопасен, а санитарно-защитная зона ограничена промышленной территорией, которая будет занимать площадь около 7 гектаров.

Указано, что проект будет финансироваться за счет собственных средств "Энергоатома", полученных от продажи электрической энергии.

ГИЯРУ продлила срок 1-го энергоблока ЮАЭС на десять лет

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины продлила срок эксплуатации первого энергоблока Южноукраинской АЭС на десять лет, до 2 декабря 2033 года.

Причем после завершения тех10 лет эксплуатации энергоблок № 1 Южноукраинской АЭС станет первым в Украине блоком мощностью 1000 МВт, который работает 50 лет.

Первый энергоблок ПАЭС был введен в эксплуатацию в 1982 году и должен был работать до 2027 года. Однако президент "Энергоатома" Петр Котин рассчитывает, что срок эксплуатации большинства действующих атомных энергоблоков может составлять не менее 60 лет.

Отметим, Германия передала Украине оборудование на сумму 14,6 млн. евро, которое позволит модернизировать системы физической защиты Ровенской и Южноукраинской АЭС.