Готовность на 85%: Галущенко озвучил сроки достройки третьего энергоблока Хмельницкой АЭС

Достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) займет 2,5-3 года. Об этом во время правительственного часа в Верховной Раде заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Укринформ.

"Мы оцениваем возможность его достройки с учетом трехстороннего проекта с США и Болгарией по получению корпусов реакторов в течение 2,5-3 лет", - заявил чиновник.

По его словам, степень готовности третьего энергоблока ХАЭС на сегодняшний день составляет около 85%. В то же время, Галущенко спрогнозировал, что на достройку четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС понадобится 4 года.

Ожидается, что строительство двух новых атомных энергоблоков увеличит производство электроэнергии на 16 226 миллионов киловатт-часов в год, а отпуск – на 15 415 миллионов киловатт-часов в год.

Напомним, что в начале апреля правительство одобрило разработанный Министерством энергетики законопроект "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции". Документом определяются места размещения энергоблоков, количество реакторов, их типы и общие характеристики, а также общие требования к проектированию и строительству.

Реализация проекта будет осуществляться за счет средств "Энергоатома" с привлечением кредитных возможностей без использования средств из государственного бюджета Украины.

В то же время, Украина рассчитывает подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии для Хмельницкой АЭС, сообщал председатель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Речь идет о реакторах российского производства из недостроенной АЭС "Белене".

Хмельницкая АЭС будет самой мощной в Европе

В целом Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией. Все они будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

С той мощностью, которую потенциально смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Подготовка к строительству пятого и шестого энергоблоков на Хмельницкой АЭС началась в апреле 2024 года. НАЭК "Энергоатом" и компания из США Westinghouse приступили к проекту строительства по американской технологии АР1000.

АР1000 – это технология, которая ни в Украине, ни в Европе еще не использовалась. Это американский тип реактора и очень мощная технология, которая, в частности, предусматривает новые подходы к безопасности, например, если в случае обесточивания реактор вынужден перейти на резервное питание и дизель-генератор тоже несет повреждения, то даже в таком случае АР1000 может функционировать 72 часа без никакого риска аварий.

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что срок строительства одного блока составляет ориентировочно 4-5 лет, а его стоимость – около 5 миллиардов долларов.

В настоящее время на Хмельницкой АЭС работают два энергоблока номинальной мощностью 1000 МВт каждый. Они, как отметили на электростанции, частично переведены на американское ядерное топливо. Энергоблок №3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, №4 – в июне 1986-го. Оба блока запроектированы на мощность 1000 МВт с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря на строительную готовность 3-го блока на 75% и 4-го – на 28%, в 1990 году из-за моратория на строительство новых АЭС проект приостановили.