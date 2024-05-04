Минэнерго пытаются лишить доступа к стратегической информации об АЭС: конфликт с НИИ расследует полиция

Полиция расследует действия должностных лиц Киевского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "Энергопроект" по факту незаконного препятствования доступу государства к стратегической информации по проектированию атомных электростанций и участию в управлении предприятием, что потенциально угрожает интересам Украины во время войны

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Препятствование доступу государства к стратегической информации о проектировании АЭС

Отмечается, что Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" (КИЭП), владеющий стратегической информацией о проектировании энергообъектов в Украине, в частности атомных энергоблоков, в который раз во время войны пытается ограничить государство в лице Министерства энергетики в доступе к стратегически важной информации по АЭС и участия в управлении предприятием, что может угрожать государственным интересам Украины.

Поэтому Минэнерго обратилось в Главное управление Национальной полиции в Киеве с официальным заявлением о совершении уголовного правонарушения должностными лицами КИЭП, в частности о незаконном отстранении министерства от принятия управленческих решений общества.

По данному факту полиция приступила к уголовному производству, а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"29 марта 2024 года Минэнерго получило уведомление о дистанционном проведении годового общего собрания акционеров АО КИЭП, запланированного на 30 апреля 2024 года, одним из вопросов повестки дня которых было избрание новых членов наблюдательного совета. Минэнерго заблаговременно подало свои предложения, но в бюллетень голосование представителей государства включено не было", - отмечают в Минэнерго.

Кроме того, дополнительно было отправлено письмо с требованием включить в бюллетень для кумулятивного голосования кандидатуры представителей государства как акционера.

"В ходе заседания действующего наблюдательного совета, состоявшегося 25 апреля 2024 года, это повторно отметили представители Министерства энергетики, однако такое решение поддержали только представители государства, и оно не было принято", - сообщают в ведомстве.

Там констатируют, что несмотря на своевременное внесение кандидатур от государства для включения в новый состав наблюдательного совета и неоднократные обращения по этому вопросу, должностные лица АО КИЭП незаконно лишили государство в лице Министерства энергетики Украины права на участие в управлении обществом.

"Это может свидетельствовать об умышленных действиях руководства проектного института с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, что противоречит интересам самого предприятия, украинской энергетической отрасли и целом государству, особенно во время войны", - подчеркивают в Минэнерго.

В ведомстве отмечают, что подобные действия являются очередной попыткой устранить государство от доступа к стратегически важной информации, связанной с атомными электростанциями Украины.

"Ведь КИЭП и раньше демонстрировал позицию, противоречащую государственным интересам нашей страны. В частности, в части невыполнения решения СНБО о необходимости передачи архива проектной документации по АЭС НАЭК "Энергоатом"", - отмечают в Минэнерго.

Там добавляют, что угрожаемость ситуации дает тот факт, что в адрес Министерства энергетики раздаются обвинения в преступных намерениях его действий, содержащихся в заказных медиаматериалах.

О "Международной энергетической компании"

Заметим, крупнейшими акционерами АО КИЭП являются ЧАО "Международная энергетическая компания" с долей 71% (конечными бенефициарными владельцами являются Дубовая Светлана Виссарионовна и Погорельская (ранее - Дубовая) София Александровна и государство в лице Министерства энергетики5 с.

Светлана Дубова является супругой экснардепа от "Батькивщины" Александра Дубового. Софья Погорельская – это, вероятно, его замужем дочь. Директором "Международной энергетической компании" является его сын Марк Дубовой.

Международная энергетическая компания основана в 2009 году.

В качестве управляющей компании объединяет ряд украинских предприятий и инженерных центров. Среди них – АО Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект", КИЭП Инжиниринг, КИЭП Энергомонтаж, ООО "Укратом Сервис", ООО "Учебно-аттестационный Центр по неразрушающему контролю".

В Украине клиентами МЭК являются ГП "НАЭК "Энергоатом", Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, Украинский научно-технологический центр (финансирование за счет Международной помощи), предприятия Министерства энергетики Украины, Дочернее предприятие "Нефтегаз Биоэнергия" НАК "Нефтегаз Украины".

При участии компании обеспечивается проведение работ по повышению безопасности, модернизации и текущему обслуживанию 15-ти атомных блоков Украины.