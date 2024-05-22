Почтовые услуги Meest стали доступны в торговых центрах "Эпицентр"

Почтово-логистический оператор Meest Почта расширяет свою сеть партнерских отделений. Теперь посылки можно получить и отправить более чем в 200 центрах выдачи онлайн-заказов "Эпицентра" по всей Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы отправить посылку, необходимо создать онлайн в приложении или на сайте, оплатить (если плательщиком является отправитель), принести заранее упакованную посылку в центр выдачи заказов "Эпицентр" и передать ее оператору.

Для получения посылки нужно прийти в этот же центр, назвать номер посылки, подтвердить личность получателя и оплатить, если это необходимо.

"Развитие партнерской сети отделений Meest Почта является одним из главных приоритетов компании, и мы уверенно выполняем поставленные цели. "Эпицентр" является большой сетью, представленной локациями по всей Украине, поэтому наши клиенты получат еще одну опцию для отправки и получения посылок. открыли уже сотни партнерских отделений – вместе с популярными супермаркетами, магазинами и АЗС», – комментируют в пресс-службе.

Адреса центров выдачи заказов можно просмотреть на сайте "Эпицентра" или в официальных чат-ботах компании в Telegram и Viber.

Помимо точек "Эпицентра", клиенты Meest Почта могут получать и отправлять посылки в магазинах ROZETKA и lifecell, супермаркетах "Сильпо", на АЗС Окко и БРСМ, а также в отделениях оператора.

Напомним, что Meest обновила свой сервис Shopping, благодаря которому украинцы смогут получать заказы с онлайн-площадок Канады с доставкой прямо домой или в ближайшее отделение Meest.

Meest Почта — украинский почтово-логистический оператор, входящий в группу компаний Meest, которая также объединяет Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA и Meest Canada. Компания, основанная предпринимателем Ростиславом Кисилем, уже более 30 лет работает на рынке почтовых услуг в сегменте B2C и B2B. Meest позволяет отправлять посылки более чем в 70 странах мира в Северной и Южной Америках, Европе, Азии и Африке.