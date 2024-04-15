Meest Shopping теперь сможет доставлять заказы из интернет-магазинов Канады

Благодаря обновленному сервису от Meest Shopping украинцы смогут получать заказы с онлайн-площадок Канады с доставкой прямо домой или в ближайшее отделение Meest.

Об этом сообщает пресс-служба логистического оператора.

"Сервис доставки покупок из интернет-магазинов Европы и США, не имеющих прямой доставки в Украину, Meest Shopping расширяет географию", – говорится в сообщении.

Кроме того, Meest Shopping также предлагает дополнительные услуги в виде страхования и упаковки. Оперативность и эффективность работы будет обеспечивать собственный склад сервиса в Канаде.

В пресс-службе отмечают, что тарифы на доставку будут стоить от $6 морской перевозкой и $9 авиаперевозкой. Сроки составят от 4-5 недель и от 1-2 недель соответственно.

"Расширение услуг Meest Shopping на канадский рынок – еще один шаг, чтобы предлагать нашим клиентам качественные и доступные услуги. Благодаря этому перечень интернет-магазинов, из которых можно заказать доставку посылки в Украину, существенно увеличится", – отмечают в пресс-службе.

Напомним, Meest запустил отправку и получение посылок в магазинах lifecell. Отныне более чем в 470 магазинах lifecell по всей Украине есть возможность отправить и получить посылки с почтово-логистическим оператором Meest Почта.

Также добавим, что сервис доставки Uklon Delivery начал сотрудничество с "Meest Почта" – в Uklon сообщили, что такое сотрудничество компаний позволит оптимизировать и усилить сервис Meest.

Стоит отметить, что общая сумма интернет-покупок украинцев за 2023 год составила 182 миллиарда гривен, что на 21% больше, чем в предыдущем году.

Справка

Meest Shopping — сервис доставки покупок из интернет-магазинов Европы и Северной Америки, не имеющих прямой доставки в Украину. Благодаря сервису украинцы могут делать онлайн-покупки из 12 стран мира. Meest Shopping входит в группу компаний Meest, которая также объединяет Meest ПОЧТА, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA и Meest Canada.