Meest Shopping тепер зможе доставляти замовлення з інтернет-магазинів Канади

Завдяки оновленому сервісу від Meest Shopping українці зможуть отримувати замовлення з онлайн-майданчиків Канади з доставкою прямо додому, або в найближче відділення Meest.

Про це повідомляє пресслужба логістичного оператора.

"Сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи та США, що не мають прямої доставки в Україну, Meest Shopping розширює географію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Meest Shopping також пропонує додаткові послуги у вигляді страхування та пакування. Оперативність та ефективність роботи забезпечуватиме власний склад сервісу в Канаді.

У пресслужбі зазначають, що тарифи на доставку коштуватимуть від $6 морським перевезенням та $9 авіаперевезенням. Терміни становитимуть від 4-5 тижнів та від 1-2 тижнів відповідно.

"Розширення послуг Meest Shopping на канадський ринок — ще один крок, щоб пропонувати нашим клієнтам якісні та доступні послуги. Завдяки цьому перелік інтернет-магазинів, з яких можна отримати доставку посилки в Україну, суттєво збільшиться", — зазначають у пресслужбі.

Нагадаємо, Meest запустив відправку і отримання посилок у магазинах lifecell. Відтепер у понад 470 магазинах lifecell по всій Україні є можливість відправити і отримати посилки з поштово-логістичним оператором Meest Пошта.

Також додамо, що сервіс доставки Uklon Delivery розпочав співпрацю з "Meest Пошта" – в Uklon повідомили, що така співпраця компаній дозволить оптимізувати та посилити сервіс Meest.

Варто зазначити, що загальна сума інтернет-покупок українців протягом 2023 року склала 182 мільярди гривень, що на 21% більше, ніж у попередньому році.

Довідка

Meest Shopping — сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи та Північної Америки, які не мають прямої доставки в Україну. Завдяки сервісу українці мають змогу отримувати онлайн-покупки з 12 країн світу. Meest Shopping входить у групу компаній Meest, яка також об'єднує Meest ПОШТА, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada.