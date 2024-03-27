Meest Shopping співпрацюватиме з криптовалютною біржею Binance

Сервіс доставки покупок з закордонних онлайн-магазинів Meest Shopping оголосив про партнерство з найбільшою криптовалютною біржею Binance, яка дозволяє купувати та обмінювати біткоіни й інші криптовалюти онлайн.

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Про це повідомила пресслужба Meest Shopping.

Там зазначають, що співпраця дозволить Meest Shopping працювати над інноваційними рішеннями та інструментами.

"Партнерство з Binance відкриває для Meest Shopping нові можливості щодо розбудови технологічних процесів. Компанія щодня шукає нові способи зробити доставку доступною та комфортною — і співпраця з лідерами інших індустрій лише удосконалює та пришвидшує цей процес", — зазначають у пресслужбі логістичного оператора.

"Для Binance це значуще партнерство, яке означає визнання довіри до криптовалютної індустрії традиційного бізнесу. У всьому світі все більше і більше сигналів до того, що різні традиційні галузі приймають ідею використання криптовалютних продуктів як нових інструментів для взаємодії зі своїми клієнтами, а Binance служить мостом між традиційним та криптовалютним бізнесом", - сказав Кирило Хом'яков, голова регіонів CEE та Центральної Азії.

Спільна акція від компаній

З нагоди започаткування партнерства компанії проводять спільну акцію.

У пресслужбі повідомляють, що Binance дарує бонус новим користувачам Meest Shopping до 25$ для покупок, а юзери криптобіржі зможуть доставити речі з закордонних інтернет-магазинів за допомогою логістичного сервісу зі знижкою у 10%.

Промокоди будуть доступні на сайтах Meest Shopping та Binance з 27 березня, скористатися ним можна буде протягом двох тижнів.

Нагадаємо, найбільша криптобіржа світу Binance оголосила, що веде переговори з кількома майданчиками про продаж свого російського бізнесу і шукає нового покупця замість CommEX, яка заявила про намір припинити свою роботу.

Довідка:

Meest Shopping — сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи та США, які не мають прямої доставки в Україну. Завдяки сервісу українці мають змогу отримувати онлайн-покупки з 11 країн світу. Meest Shopping входить у групу компаній Meest, яка також об'єднує Meest ПОШТА, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada. Компанія заснована підприємцем Ростиславом Кісілем і вже понад 30 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2С та B2B. Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америках, Європі, Азії та Африки.

Криптовалютна біржа Binance – провідна у світі система торгівлі цифровими активами. Вона була заснована у 2017 році уродженцем КНР Чанпеном Чжао.