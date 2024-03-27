Meest Shopping будет сотрудничать с криптовалютной биржей Binance

Сервис доставки покупок из зарубежных онлайн магазинов Meest Shopping объявил о партнерстве с крупнейшей криптовалютной биржей Binance, которая позволяет покупать и обменивать биткоины и другие криптовалюты онлайн.

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Об этом сообщила пресс-служба Meest Shopping.

Там сообщают, что сотрудничество позволит Meest Shopping работать над инновационными решениями и инструментами.

"Партнерство с Binance открывает для Meest Shopping новые возможности по развитию технологических процессов. Компания ежедневно ищет новые способы сделать доставку доступной и комфортной - и сотрудничество с лидерами других индустрий только совершенствует и ускоряет этот процесс", - отмечают в пресс-службе логистического оператора.

"Для Binance это значимое партнерство, означающее признание доверия к криптовалютной индустрии традиционного бизнеса. Во всем мире все больше и больше сигналов к тому, что разные традиционные отрасли принимают идею использования криптовалютных продуктов как новых инструментов для взаимодействия со своими клиентами, а Binance служит мостом между традиционным и криптовалютным бизнесом", - сказал Кирилл Хомяков, глава регионов CEE и Центральной Азии.

Совместная акция от компаний

По случаю начала партнерства компании проводят совместную акцию.

В пресс-службе сообщают, что Binance дарит бонус новым пользователям Meest Shopping до 25$ для покупок, а пользователи криптобиржи смогут доставить вещи из зарубежных интернет-магазинов с помощью логистического сервиса со скидкой в 10%.

Промокоды будут доступны на сайтах Meest Shopping и Binance с 27 марта, воспользоваться ими можно будет в течение двух недель.

Напомним, самая крупная криптобиржа мира Binance объявила, что ведет переговоры с несколькими площадками о продаже своего российского бизнеса и ищет нового покупателя вместо CommEX, заявившей о намерении прекратить свою работу.

Справка:

Meest Shopping — сервис доставки покупок из интернет-магазинов Европы и США, не имеющих прямой доставки в Украину. Благодаря сервису украинцы могут получать онлайн-покупки из 11 стран мира. Meest Shopping входит в группу компаний Meest, которая также объединяет Meest ПОЧТА, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA и Meest Canada. Компания основана предпринимателем Ростиславом Кисилем и уже более 30 лет работает на рынке почтовых услуг в сегменте B2С и B2B. Meest позволяет отправлять посылки более чем в 70 странах мира в Северной и Южной Америках, Европе, Азии и Африке.

Криптовалютная биржа Binance – ведущая в мире система торговли цифровыми активами. Она была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпеном Чжао.