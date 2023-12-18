Цьогоріч українці витратили на покупки в інтернеті 182 млрд гривень

За даними групи компаній EVO, до якої належать Prom, Shafa, Kabanchik та інші, загальна сума інтернет-покупок українців протягом 2023 року склала 182 мільярди гривень, що на 21% більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Кожна десята покупка тепер відбувається онлайн, на маркетплейсах, в інтернет-магазинах та соцмережах.

"Майже 10 млн українців купують товари онлайн, із них 1,5 мільйони зробили свою першу онлайн-покупку цього року. У 2023 році люди менше переміщувались усередині країни, ніж минулого року. Частина повернулась додому, частина — продовжує обживатися на новому місці, а відтак більше витрачають на побутові та особисті речі", - говорить Денис Горовий CEO Prom.ua та EVO.

Згідно з повідомленням компанії, в Україні продовжується тренд минулого року, коли люди готові змінювати свої споживацькі звички та замість традиційного шопінгу починають купляти повсякденні товари онлайн, переважно на маркетплейсах.

Зазначається, що структура інтернет-покупок на Prom.ua відображає ситуацію в країні: спостерігається високий попит на товари для військових, а також на предмети для облаштування дому та саду. Замовлення в таких категоріях як комплектуючі для касок та бронежилетів, біодобавки, садові рослини, автозапчастини та парфуми показали максимальний приріст.

Найпопулярнішими покупками на Prom.ua у 2023 році були чохли для телефонів, кеди, кросівки, жіночі парфуми, корм та ласощі для домашніх улюбленців.

За словами Олександра Лапко, CEO RozetkaPay, улюблений час для онлайн-покупок визначається серединою робочого дня, з 11 до 12 години ранку та від 15 до 16 години після обіду. При цьому, понад 40% замовлень оплачують карткою відразу, а майже половина покупців вибирає оплату товарів у пунктах видачі, щоб мати можливість оглянути їх перед покупкою.

Рушійною силою на ринку залишається можливість безкоштовної доставки, зокрема до пунктів видачі Розетки, і доступність економічних варіантів доставки товарів.

Середній чек на Промі становить 1225 гривень, на Шафі — 450 гривень, а середня вартість доставки складає 105 гривень. Коли вартість доставки додає ще додаткові 10-25% до вартості товару, мотивація до інтернет-шопінгу зменшується, порівняно з ситуацією, коли доставка надається безкоштовно.

В той же час безпечні методи оплати, якісний сервіс, конкурентноздатні ціни та широкий асортимент вже стали фундаментальними аспектами, на які покупці розраховують за замовчуванням.

У EVO додали, що у 2022 році через переміщення українців за кордон кількість інтернет-покупців скоротилась на чверть, а в 2023 році відзначається значний річний приріст на рівні 30%.

Зауважимо, цього року 49% українців витрачають більше коштів на святкування Нового року, якщо порівнювати з Різдвом, а 35% витрачають порівну на Різдво і Новий рік. Лише 16% витрачають більше коштів на Різдво. Водночас, 47% українців готові витратити на різдвяно-новорічний шопінг не більше 25% свого місячного доходу. Минулого року таким розміром витрат обмежувалися 40% українців.

Джерело фото: ua.depositphotos.com