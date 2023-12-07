Різдвяно-новорічний шопінг: скільки грошей і на які подарунки українці готові витратити на свята

Компанія “Делойт” Україна дослідила, яким буде різдвяно-новорічний шопінг українців у 2023 році, зокрема скільки споживачі готові витратити грошей на подарунки, які товари будуть купувати і скільки українців спрямують кошти на допомогу ЗСУ та цивільним замість святкових подарунків рідним і друзям.

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Вже вдруге період різдвяно-новорічного шопінгу відбуватиметься під час великої війни в Україні. Попри це більша частина українців (59%) не планує відмовлятися від святкових покупок, але цей показник дещо менший, як порівняти з минулим роком (61%).

Коли українці розпочнуть різдвяно-новорічний шопінг

Результати дослідження "Делойт" Україна показали, що 67% респондентів розпочнуть різдвяний та новорічний шопінг у період з 1 до 24 грудня. Для порівняння – минулого року українці переважно відкладали покупки на другу половину грудня.

Майже 45% українців святкуватимуть Різдво лише 25 грудня, а 32% планують його святкувати двічі (25 грудя та 7 січня). Лише 17% опитанних планують святкувати Різдво 7 січня.

Коли українці почнуть різдвяно-новорічний шопінг. Ілюстрація: Сергій Дода / Delo.ua

Незважаючи на війну, основним місцем для різдвяного та новорічного шопінгу залишатимуться супермаркети та великі торговельні центри. Серед онлайн-покупців 92% віддадуть перевагу смартфону для здійснення шопінгу, що значно більше, ніж рік тому (66%).

Витрати українців на різдвяно-новорічний шопінг у 2023 році

49% українців витрачають більше коштів на святкування Нового року, якщо порівнювати з Різдвом, а 35% витрачають порівну на Різдво і Новий рік. Лише 16% витрачають більше коштів на Різдво.

Крім того, найбільше коштів на святкуваня Нового року плаують витратити респонденти у східних областях України, в той час як на свякування Різдва - в західних областях.

Більше коштів українці витрачають на Новий рік. Ілюстрація: Delo.ua

Водночас, 47% українців готові виратити на різдвяно-новорічний шопінг не більше 25% свого місячного доходу. Минулого року таким розміром вират обмежувалися 40% українців.

Найбільша частка (7%) тих, хто готовий витратити понад 10 000 грн на святковий шопінг - українці, які живуть у південних областях України. Минулого року найбільший відсоток тих, хто був готовий витратити понад 10 000 грн, належав респондентам, які перебувають за кордоном.

Для 56% бюджет українців на подарунки становитиме від 1000 до 5000 гривень. У 2022 році таку ж суму були готові витратити 49% респондентів. При цьому 70% українців не планують залучати кредитні кошти для здійснення святкового шопінгу.

Благодійна допомога замість святкового шопінгу

Більше половини (55%) українців планують витратити майже половину свого бюджету, запланованого на різдвяно-новорічний шопінг, на благодійність. Минулого року ця частка становила 51%. Водночас 10% планують витратити на це більшу частину цього бюджету.

Витрати на благодійність. Ілюстрація: Сергій Дода / Delo.ua

Ще 86% українців, які витратять бюджет на благодійність, направлять допомогу захисникам на передовій. Також 66% українців віддадуть перевагу продавцям, які частину коштів з кожної покупки переказують на допомогу ЗСУ та цивільним особам, які постраждали від війни.

Які товари українці будуть купувати на під час різдвяно-новорічного шопінгу

Результати дослідження показали, що люди віком від 58 років витрачають кошти здебільшого на продукти харчування.

Популярніі товари на свята. Ілюстрація: Сергій Дода / Delo.ua

Молодь (18-27 років) готова витратити на предмети домашнього вжитку, косметику, а також на книги та поліграфічну продукцію.

Іграшки для дітей є найпопулярнішими товарами серед українців віком від 28-42 роки.