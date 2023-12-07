Рождественско-новогодний шоппинг: сколько денег и на какие подарки украинцы готовы потратить на праздники

Компания "Делойт" Украина исследовала, каким будет рождественско-новогодний шопинг украинцев в 2023 году, в частности, сколько потребители готовы потратить денег на подарки, какие товары будут покупать и сколько украинцев направят средства на помощь ВСУ и гражданским вместо праздничных подарков родным и друзьям.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Во второй раз период рождественско-новогоднего шопинга будет происходить во время большой войны в Украине. Несмотря на это, большая часть украинцев (59%) не планирует отказываться от праздничных покупок, но этот показатель несколько меньше, чем сравнить с прошлым годом (61%).

Когда украинцы начнут рождественско-новогодний шоппинг

Результаты исследования "Делойт" Украина показали, что 67% респондентов начнут рождественский и новогодний шоппинг в период с 1 по 24 декабря. Для сравнения – в прошлом году украинцы преимущественно откладывали покупки на вторую половину декабря.

Почти 45% украинцев будут праздновать Рождество только 25 декабря, а 32% планируют праздновать его дважды (25 декабря и 7 января). Только 17% опрошенных планируют праздновать Рождество 7 января.

Когда украинцы начнут рождественско-новогодний шоппинг. Иллюстрация: Сергей Дода/Delo.ua

Несмотря на войну, основным местом для рождественского и новогоднего шопинга будут супермаркеты и крупные торговые центры. Среди онлайн-покупателей 92% предпочтут смартфон для осуществления шопинга, что значительно больше, чем год назад (66%).

Расходы украинцев на рождественско-новогодний шоппинг в 2023 году

49% украинцев тратят больше на празднование Нового года, если сравнивать с Рождеством, а 35% тратят поровну на Рождество и Новый год. Только 16% тратят больше на Рождество.

Кроме того, больше всего средств на празднование Нового года планируют потратить респонденты в восточных областях Украины, в то время как на праздник Рождества - в западных областях.

Больше средств украинцы тратят на Новый год. Иллюстрация: Delo.ua

В то же время 47% украинцев готовы спасти на рождественско-новогодний шоппинг не более 25% своего месячного дохода. В прошлом году таким размером ворот ограничивались 40% украинцев.

Наибольшая доля (7%) готовых потратить более 10 000 грн на праздничный шопинг - украинцы, живущие в южных областях Украины. В прошлом году наибольший процент тех, кто был готов потратить более 10 000 грн, принадлежал находящимся за рубежом респондентам.

Для 56% бюджет украинцев на подарки составит от 1000 до 5000 гривен. В 2022 году такую же сумму готовы были потратить 49% респондентов. При этом 70% украинцев не планируют привлекать кредитные средства для праздничного шопинга.

Благотворительная помощь вместо праздничного шопинга

Более половины (55%) украинцев планируют потратить почти половину своего бюджета, запланированного на рождественско-новогодний шоппинг, на благотворительность. В прошлом году эта доля составила 51%. В то же время, 10% планируют потратить на это большую часть этого бюджета.

Расходы на благотворительность. Иллюстрация: Сергей Дода/Delo.ua

Еще 86% украинцев, которые потратят бюджет на благотворительность, направят помощь защитникам на передовой. Также 66% украинцев предпочтут продавцам, которые часть средств из каждой покупки переводят на помощь ВСУ и гражданам, пострадавшим от войны.

Какие товары украинцы будут покупать во время рождественско-новогоднего шопинга

Результаты исследования показали, что люди в возрасте от 58 лет тратят деньги в основном на продукты питания.

Популярные товары на праздники. Иллюстрация: Сергей Дода/Delo.ua

Молодежь (18-27 лет) готова потратить на предметы домашнего обихода, косметику, а также на книги и полиграфическую продукцию.

Игрушки для детей являются самыми популярными товарами среди украинцев от 28-42 лет.