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Рождественско-новогодний шоппинг: сколько денег и на какие подарки украинцы готовы потратить на праздники
Компания "Делойт" Украина исследовала, каким будет рождественско-новогодний шопинг украинцев в 2023 году, в частности, сколько потребители готовы потратить денег на подарки, какие товары будут покупать и сколько украинцев направят средства на помощь ВСУ и гражданским вместо праздничных подарков родным и друзьям.
Во второй раз период рождественско-новогоднего шопинга будет происходить во время большой войны в Украине. Несмотря на это, большая часть украинцев (59%) не планирует отказываться от праздничных покупок, но этот показатель несколько меньше, чем сравнить с прошлым годом (61%).
Когда украинцы начнут рождественско-новогодний шоппинг
Результаты исследования "Делойт" Украина показали, что 67% респондентов начнут рождественский и новогодний шоппинг в период с 1 по 24 декабря. Для сравнения – в прошлом году украинцы преимущественно откладывали покупки на вторую половину декабря.
Почти 45% украинцев будут праздновать Рождество только 25 декабря, а 32% планируют праздновать его дважды (25 декабря и 7 января). Только 17% опрошенных планируют праздновать Рождество 7 января.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Несмотря на войну, основным местом для рождественского и новогоднего шопинга будут супермаркеты и крупные торговые центры. Среди онлайн-покупателей 92% предпочтут смартфон для осуществления шопинга, что значительно больше, чем год назад (66%).
Расходы украинцев на рождественско-новогодний шоппинг в 2023 году
49% украинцев тратят больше на празднование Нового года, если сравнивать с Рождеством, а 35% тратят поровну на Рождество и Новый год. Только 16% тратят больше на Рождество.
Кроме того, больше всего средств на празднование Нового года планируют потратить респонденты в восточных областях Украины, в то время как на праздник Рождества - в западных областях.
В то же время 47% украинцев готовы спасти на рождественско-новогодний шоппинг не более 25% своего месячного дохода. В прошлом году таким размером ворот ограничивались 40% украинцев.
Наибольшая доля (7%) готовых потратить более 10 000 грн на праздничный шопинг - украинцы, живущие в южных областях Украины. В прошлом году наибольший процент тех, кто был готов потратить более 10 000 грн, принадлежал находящимся за рубежом респондентам.
Для 56% бюджет украинцев на подарки составит от 1000 до 5000 гривен. В 2022 году такую же сумму готовы были потратить 49% респондентов. При этом 70% украинцев не планируют привлекать кредитные средства для праздничного шопинга.
Благотворительная помощь вместо праздничного шопинга
Более половины (55%) украинцев планируют потратить почти половину своего бюджета, запланированного на рождественско-новогодний шоппинг, на благотворительность. В прошлом году эта доля составила 51%. В то же время, 10% планируют потратить на это большую часть этого бюджета.
Еще 86% украинцев, которые потратят бюджет на благотворительность, направят помощь защитникам на передовой. Также 66% украинцев предпочтут продавцам, которые часть средств из каждой покупки переводят на помощь ВСУ и гражданам, пострадавшим от войны.
Какие товары украинцы будут покупать во время рождественско-новогоднего шопинга
Результаты исследования показали, что люди в возрасте от 58 лет тратят деньги в основном на продукты питания.
Молодежь (18-27 лет) готова потратить на предметы домашнего обихода, косметику, а также на книги и полиграфическую продукцию.
Игрушки для детей являются самыми популярными товарами среди украинцев от 28-42 лет.