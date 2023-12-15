Скільки грошей українці витрачають в інетернет-магазинах та що купують – дослідження

Для більш як чверті українців онлайн-покупки стали повсякденністю. 26% опитаних віддають перевагу онлайн-покупкам, а ще 38% обирають комбінацію інтернет-та офлайн-шопінгу. Загалом 87% вважають, що купувати онлайн легко.

Про це йдеться в дослідженні, яке провела компанія Gradus Research серед українських діджитал-користувачів.

Однак не всі користувачі інтернету в Україні використовують його з однаковою інтенсивністю та набором дій, в тому числі і для здійснення покупок.

Активних споживачів в онлайні — трохи більше третини

Згідно з опитуванням, близько третини користувачів (36%) можна віднести до категорії активних споживачів онлайн, їх віднесли до "просунутих". Це група, яка не лише інтенсивно споживає та творить контент, але й активно взаємодіє з брендами, порівнює їхні цінності та продукти. З них понад половина (54%) робить покупки онлайн принаймні щодня. Цей сегмент становить лише 6% від загальної кількості респондентів.

Ще однією активною групою є "пліткарі" (16%), для яких інтернет відіграє роль соціального простору та засобу комунікації. Ці користувачі майже щодня здійснюють покупки (13%), оплачують рахунки (17%) та користуються інтернет-банкінгом (62%).

Серед активних користувачів аналітики також виділяють "прагматиків", які складають 14%. Вони використовують інтернет для отримання новин та інформації, а також активно користуються освітніми сервісами та медіа. Фінансові дії онлайн для них характерні не частіше декількох разів на тиждень.

До менш активних діджитал-покупців відносяться дві третини респондентів

64% опитаних значно менше часу приділяють онлайн шопінгу і взагалі, є досить інертними в плані покупок.

Серед них виділяються наступні сегменти:

Шукачі розваг (19%) — основною активністю вони вважають споживання онлайн-ігор та розважального контенту в соціальних мережах. У сфері фінансових операцій онлайн вони проявляють невелику активність, порівнюючи ціни на товари та послуги (53%) та використовуючи банківські сервіси онлайн (36%) лише декілька разів на місяць. Помірковані (25%) — цей сегмент використовує Інтернет для пошуку інформації та читання новин, проте не є активними у фінансових операціях онлайн. Вони обмежуються здійсненням більшості фінансових операцій раз чи декілька разів на місяць, за винятком порівняння цін на товари і послуги (38%) та користування банківськими сервісами (38%), що проводять декілька разів на тиждень. Незалучені (20%) — цей сегмент рідко перебуває в онлайні, вважає Інтернет переважно джерелом зв’язку і майже не здійснює фінансових операцій онлайн. Більшість з них надає перевагу покупкам офлайн (48%) і відзначає, що відчуває складнощі у здійсненні покупок онлайн (13%).

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст із кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Періоди проведення поля: 5-7 вересня 2023, розмір вибірки — 1896 респондентів.