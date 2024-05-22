Поштові послуги Meest стали доступними в торговельних центрах "Епіцентр"

Поштово-логістичний оператор Meest Пошта розширює свою мережу партнерських відділень. Тепер посилки можна отримати та відправити у понад 200 центрах видачі онлайн-замовлень "Епіцентру" по всій Україні.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Щоб відправити посилку, необхідно створити її онлайн у додатку чи на сайті, сплатити (якщо платником є відправник), принести заздалегідь запаковану посилку до центру видачі замовлень "Епіцентру" та передати її оператору.

Для отримання посилки потрібно прийти до цього ж центру, назвати номер посилки, підтвердити особу отримувача та оплатити, якщо це необхідно.

"Розвиток партнерської мережі відділень Meest Пошта є одним з головних пріоритетів компанії, і ми впевнено виконуємо поставлені цілі. "Епіцентр" є великою мережею, що представлена локаціями по всій Україні, тож наші клієнти отримають ще одну опцію для відправки та отримання посилок. Загалом ми відкрили вже сотні партнерських відділень — разом з популярними супермаркетами, магазинами та АЗС", — коментують у пресслужбі.

Адреси центрів видачі замовлень можна переглянути на сайті "Епіцентру" або в офіційних чат-ботах компанії у Telegram та Viber.

Крім точок "Епіцентру", клієнти Meest Пошта можуть отримувати та відправляти посилки у магазинах ROZETKA та lifecell, супермаркетах "Сільпо", на АЗС Окко та БРСМ, а також у відділеннях оператора.

Нагадаємо, що Meest оновила свій сервіс Shopping, завдяки якому українці зможуть отримувати замовлення з онлайн-майданчиків Канади з доставкою прямо додому, або в найближче відділення Meest.

Додамо, Meest Пошта — український поштово-логістичний оператор, що входить до групи компаній Meest, яка також об'єднує Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada. Компанія, заснована підприємцем Ростиславом Кісілем, вже понад 30 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2C та B2B. Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америках, Європі, Азії та Африці.