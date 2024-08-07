НКРЕКП дозволила "Епіцентру" постачати газ та електроенергію

Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) надала компанії "Епіцентр Дженерейшн" ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу електроенергії. Про це йдеться на сайті Нацкомісії.

Додамо, що компанія "Епіцентр Дженерейшн", була заснована 4 липня 2024 року та спеціалізується на торгівлі електроенергією. Керівником компанії є Марина Дімітрова.



Водночас кінцевими бенефіціарами компанії є Олександр та Галина Гереги, що також володіють мережею ТЦ "Епіцентр". Раніше компанія вийшла також на ринок девелопменту та у агросферу.



Нагадаємо, у червні компанія "Епіцентр" оголосила про плани інвестувати майже 2,2 мільярда гривень у закупівлю й встановлення газогенераторів загальною потужністю близько 100 МВт.

Також 76,5 мільйона доларів, тобто понад 3 мільярда гривень, вона планує витратити на облаштування сонячних електростанцій, що дозволяють замістити до 30% споживання електроенергії.

Наразі компанія вже обладнала шість СЕС загальною потужністю 6,8 МВт, а протягом 2024-2025 років хоче оснастити сонячними панелями загальною потужністю 25 МВт ще 16 торгівельних центрів та логістичний центр. При цьому в планах "Епіцентру" на майбутнє - встановлення й наземних СЕС для забезпечення потреб власних виробничих підприємств.

"Епіцентр" втрачає ТЦ внаслідок війни

"Епіцентр" має в Україні 72 об’єкти під брендами "Епіцентр" та "Нова лінія", зокрема 10 у Києві. Втім, вже декілька гіпермаркетів були зруйновані внаслідок російського повномасштабного вторгнення, зокрема в Маріуполі, Бучі та Чернігові.

У Херсоні напередодні російська армія поцілила по недіючому "Епіцентру" на вулиці Нафтовиків, який в результаті згорів. В лютому ж 2023 року було знищено інший гіпермаркет мережі у Херсоні - на Бериславському шосе.

Вранці 25 травня в результаті російського ракетного удару було знищено "Епіцентр" у Харкові. За результатами пошуково-рятувальних робіт було встановлено загибель 19 людей. "Епіцентр" пообіцяв сім'ям всіх загиблих по 1 мільйону гривень.

Раніше, 6 березня, внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі, відкритий за півроку до повномасштабної війни. Втім, тоді обійшлося без жертв.