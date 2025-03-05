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"Епіцентр" розпочав торгувати електроенергією: що відомо

лінії електропередач
Фото: Freepik

Компанія "Епіцентр Дженерейшн" що належить Олександру та Галині Герегам, у січні 2025 року вперше розпочала транскордонну торгівлю електроенергією. 

Про це повідомляє ExPro.

За даними видання, компанія імпортувала з Румунії 618 МВт-год електроенергії за середньою ціною 161 €/МВт-год.

Також, компанія здійснювала експорт електроенергії до Молдови у січні, за середньою ціною 80 €/МВт-год. 

Раніше повідомлялося, що компанія "Епіцентр Дженерейшн" зареєструвалась для участі в аукціонах з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на платформі НЕК "Укренерго".

У коментарі Delo.ua керівниця департаменту з розвитку альтернативних джерел, енергоефективності та енергозбереження ТОВ "Епіцентр К" Марина Дімітрова  розповідала, що компанія планує імпортувати електроенергію з ЄС для потреб заводу Epicentr Ceramic Corporation, що виготовляє керамічну плитку на Київщині. 

Водночас вона зауважила, що імпорт електроенергії для потреб торгових центрів не планується. Під час аварійних відключень ТЦ продовжуватимуть роботу завдяки дизельним генераторам, що встановлені на всіх об'єктах мережі.

Про Епіцентр Дженерейшн

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Епіцентр Дженерейшн" була створена 4 липня 2024 року. Керівником є Марина Дімітрова. Основним видом діяльності є торгівля електроенергією. Кінцевим бенефіціарами компанії є Олександр та Галина Гереги.

Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) вже надала компанії "Епіцентр Дженерейшн" ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу електроенергії.

Автор:
Світлана Манько