"Епіцентр" будує агропереробні заводи та електростанції в найбільшому індустріальному парку

У місті Городок Хмельницької області на території найбільшого індустріального парку України “Поділля-Городок” розпочали будівництво перших двох підприємств. В рамках проекту буде збудовано 4 агропереробні заводи та 2 електростанції.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський.

Про будівництво

У індустріальному парку "Вуглецево-нейтральний еко-агро-хаб "Поділля-Городок" (м. Городок, Хмельницька область), що є найбільшим в Україні з площею 150 га, розпочалося будівництво двох заводів.

На майбутніх підприємствах, що спеціалізуватимуться на виробництві олії та біоетанолу, вже закріплено палі для фундаменту, а наступним етапом стане зведення промислових будівель. Обладнання для заводів вже закуплене та знаходиться на етапі виробництва.

Одночасно тривають земельні роботи на території, де розташують виробництво біогазу, завод з виробництва кормів для тварин, а також ТЕС на лушпинні соняшника та сонячну електростанцію площею 30 га.

Таким чином виробничий комплекс буде забезпечувати повний цикл агропереробки - від сировини на вході до готової продукції, електроенергії і газу на виході.

На території індустріального парку наразі працює понад 70 одиниць техніки. Для вирівнювання ділянки під будівництво вже переміщено три мільйони тонн землі, і ще вдвічі більше потрібно перемістити.

Завершення будівництва та введення в експлуатацію всього комплексу переробних підприємств та електростанцій, а також підведення інженерної інфраструктури та прокладання 7 кілометрів залізниці заплановане на 2026 рік.

В індустріальному парку буде створено 780 робочих місць.

Інвестор проєкту – компанія "Епіцентр К". Її співвласник Олександр Герега родом із Городка.

Що відомо про розвиток індустріальних парків

Розвиток індустріальних парків є частиною економічної політики "Зроблено в Україні". Держава сподівається, що створені умови для виробників у парках сприятимуть прискореному розвитку виробництва.

У 2025 році уряд продовжить підтримку індустріальних парків, що допоможе залучати інвестиції та сприяти розвитку регіонів. Планується виділити 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури парків.

Нагадаємо, компанія "Епіцентр" планує відкрити навесні другу чергу торговельно-розважального центру в Чабанах на Київщині. Наразі заповнюваність торгових площ складає 96%.