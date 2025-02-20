Стало відомо, коли "Епіцентр" відкриє другу чергу ТРЦ у Чабанах

Компанія "Епіцентр" планує відкрити навесні другу чергу торговельно-розважального центру в Чабанах на Київщині. Наразі заповнюваність торгових площ складає 96%.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Будівельна готовність об’єкту складає 97%

Зазначається, що це перший проєкт, де "Епіцентр" виступає як девелопером, так і ритейлером.

"Ми не зупиняли будівництво ні на день, і зараз раді повідомити про високу будівельну готовність об’єкту, значний рівень наповненості орендарями та наближення дати відкриття", – розповіла директорка з концептуального розвитку мережі "Епіцентр" Вікторія Зеленська.

Вона додала, що будівельна готовність об’єкту складає 97%: якірні магазини та оператори фуд-корту вже ведуть ремонтні роботи, в загальних зонах завершуються оздоблювальні роботи, змонтовано освітлення, звукове обладнання та системи оповіщення.

Повідомляється, що ТРЦ у Чабанах стане першим у мережі "Епіцентр", де об’єднають розважальний парк сімейного дозвілля Epiland (5 тис. кв. м), фуд-корт, власні формати shop in shop та магазини орендарів.

Так, у другій черзі ТРЦ відкриються магазини мереж Sinsay (1,1 тис. кв. м), "Фокстрот" (1 тис. кв.м), Victoria’s Secret (95 кв. м), FAMO (76 кв. м), Brabrabra (50 кв. м), "Секунда" (32 кв. м), "Буква" (75 кв.м) та інші. У зоні фуд-корту будуть представлені "Львівські круасани " (52 кв. м), ресторан Menya Musashi (69 кв. м) та кав’ярня Brewsel (26 кв. м).

У першій черзі ТРЦ також представлені власні формати "Епіцентр": продуктовий Food Market (3 тис. кв. м), "Галерея Деко" (2,6 тис. кв. м), дитячий E.Pic (1,6 тис. кв. м), центр техніки ЦЕ ТЕ (1,5 тис. кв. м), Intersport (1,5 тис. кв. м) та інші.

Як повідомлялося, перша черга двоповерхового ТРЦ "Епіцентр" площею 96 тис. кв. м у Чабанах відкрилася у вересні 2024 року.

Зауважимо, загальна площа запланованих до будівництва торгово-розважальних центрів мережі "Епіцентр" на найближчі роки становить 473 тис. кв. м.

Про "Епіцентр"

Група компаній "Епіцентр" об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Роздрібна мережа групи компаній налічує 71 торговий об'єкт під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

6 березня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.

А 25 травня 2024 року росіяни вдарили по Харкову. Влучання зафіксовано по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".Тоді загинуло 18 людей.