6 липня "Епіцентр" відкриває перший сімейний парк розваг Еpiland: які ціни

Перший сімейний парк розваг Еpiland відкривається 6 липня на другому поверсі ТРЦ "Епіцентр" на вул. Полярній, 20-Д у Києві. Він працюватиме у дизайн-концепції "Планета Пандора", на якій розгортались події культового кінофільму "Аватар".

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Про це пише Forbes.

У скільки обійдуться розваги

Зазначається, що основний акцент проєкту зробили на розваги для дітей до 12 років. Парк включає атракціони, батути, лабіринти, тюбінг, ігрові автомати, VR дзеркальний лабіринт та інші розваги.

Вхід на ігровий майданник Epiland коштує 300 грн без ліміту по часу, однак значна частина розваг обійдеться у додаткові 100-150 грн кожна.

Як повідомляють в "Епіцентрі", у першому Epiland також є сімейне кафе, банкетні кімнати для проведення дитячих днів народжень, няня сервіс та кімната з ЗД-проєкціями.

У планах ще три сімейні парки розваг

"Епіцентр" готує до відкриття тематичні парки ще у трьох українських містах.

Так, ще один Epiland має почати роботу восени 2024 року — в новому ТРЦ "Епіцентр Gallery Green", розташованому на Одеському шосе у с. Чабани Київської області. Його площа складе 3000 кв. м. Тематика парку — чарівний ліс.

Також парк розваг на площі 4000 кв. м почне працювати у ТРЦ Gallery Bucha, який "Епіцентр" будує на місці знищеного ТЦ. Концепція — насолода, тематика — фантастичний світ. У ньому вперше зʼявляться механічні атракціони. Попередня дата відкриття — І квартал 2025 року.

Крім того, масштабний Epiland на площі 29 000 кв. м компанія анонсує у львівському ТРЦ Gallery Lviv в с. Сокільники, який стане другою чергою відкритого тут у 2022 році ТЦ "Епіцентр". Він має стати найбільшим критим парком у Східній Європі. Проєкт наразі перебуває на етапі розробки.

Про "Епіцентр"

Група компаній "Епіцентр" об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Внаслідок широкомасштабної військової агресії "Епіцентр" втратив вже 10 об’єктів, які були повністю знищені, окуповані або пошкоджені. Їхня загальна площа складає понад 177 500 кв. м.

6 березня внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.

А 25 травня росіяни вдарили по Харкову. Влучання зафіксовано по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".Тоді загинуло 18 людей.

Нагадаємо, мережа гіпермаркетів "Епіцентр" 6 квітня відкрила новий торговий центр на Троєщинському житловому масиві в Києві на місці колишнього будівельного гіпермаркету "Нова Лінія", на вулиці Бальзака, 65/1. Він став вже десятим об’єктом мережі у столиці України.