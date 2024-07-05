6 июля "Эпицентр" открывает первый семейный парк развлечений Epiland: какие цены

Первый семейный парк развлечений Эpiland открывается 6 июля на втором этаже ТРЦ "Эпицентр" по ул. Полярной, 20 в Киеве. Он будет работать в дизайн-концепции "Планета Пандора", на которой разворачивались события культового кинофильма "Аватар".

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Об этом пишет Forbes.

Во сколько обойдутся развлечения

Отмечается, что основной упор проекта сделали на развлечения для детей до 12 лет. Парк включает в себя аттракционы, батуты, лабиринты, тюбинг, игровые автоматы, VR зеркальный лабиринт и другие развлечения.

Вход на игровую площадь Epiland стоит 300 грн без лимита по времени, однако значительная часть развлечений обойдется в дополнительные 100-150 грн каждая.

Как сообщают в "Эпицентре", в первом Epiland также есть семейное кафе, банкетные комнаты для проведения детских дней рождений, няня сервис и комната с ЗД-проекциями.

В планах еще три семейных парка развлечений

"Эпицентр" готовит к открытию тематические парки еще в трех украинских городах.

Еще один Epiland должен начать работу осенью 2024 года — в новом ТРЦ "Эпицентр Gallery Green", расположенном на Одесском шоссе в с. Чабаны Киевской области. Его площадь составит 3000 кв. м. Тематика парка – волшебный лес.

Также парк развлечений на площади 4000 кв. м заработает в ТРЦ Gallery Bucha, который "Эпицентр" строит на месте уничтоженного ТЦ. Концепция – наслаждение, тематика – фантастический мир. В нем впервые появятся механические аттракционы. Предварительная дата открытия – I квартал 2025 года.

Кроме того, масштабный Epiland на площади 29 000 кв. м компания анонсирует во львовском ТРЦ Gallery Lviv в с. Сокольники, который станет второй очередью открытого здесь в 2022 году ТЦ "Эпицентр". Проект находится на этапе разработки.

Об "Эпицентре"

Группа компаний "Эпицентр" объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", интернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Эпицентр-Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообрабатывающее предприятие ЦБМ "Осмолода", логистические мощности и другие активы.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны.

В результате широкомасштабной военной агрессии "Эпицентр" потерял уже 10 объектов, полностью уничтоженных, оккупированных или поврежденных. Их общая площадь составляет более 177500 кв. м.

6 марта в результате вражеского обстрела был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе. К счастью, обошлось без жертв.

А 25 мая россияне ударили по Харькову. Попадание зафиксировано по строительному гипермаркету "Эпицентр". Тогда погибли 18 человек.

Напомним, сеть гипермаркетов " Эпицентр" 6 апреля открыла новый торговый центр на Троещинском жилмассиве в Киеве на месте бывшего строительного гипермаркета "Новая Линия", на улице Бальзака, 65/1. Он уже стал десятым объектом сети в столице Украины.