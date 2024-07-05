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6 июля "Эпицентр" открывает первый семейный парк развлечений Epiland: какие цены
Первый семейный парк развлечений Эpiland открывается 6 июля на втором этаже ТРЦ "Эпицентр" по ул. Полярной, 20 в Киеве. Он будет работать в дизайн-концепции "Планета Пандора", на которой разворачивались события культового кинофильма "Аватар".
Об этом пишет Forbes.
Во сколько обойдутся развлечения
Отмечается, что основной упор проекта сделали на развлечения для детей до 12 лет. Парк включает в себя аттракционы, батуты, лабиринты, тюбинг, игровые автоматы, VR зеркальный лабиринт и другие развлечения.
Вход на игровую площадь Epiland стоит 300 грн без лимита по времени, однако значительная часть развлечений обойдется в дополнительные 100-150 грн каждая.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как сообщают в "Эпицентре", в первом Epiland также есть семейное кафе, банкетные комнаты для проведения детских дней рождений, няня сервис и комната с ЗД-проекциями.
В планах еще три семейных парка развлечений
"Эпицентр" готовит к открытию тематические парки еще в трех украинских городах.
Еще один Epiland должен начать работу осенью 2024 года — в новом ТРЦ "Эпицентр Gallery Green", расположенном на Одесском шоссе в с. Чабаны Киевской области. Его площадь составит 3000 кв. м. Тематика парка – волшебный лес.
Также парк развлечений на площади 4000 кв. м заработает в ТРЦ Gallery Bucha, который "Эпицентр" строит на месте уничтоженного ТЦ. Концепция – наслаждение, тематика – фантастический мир. В нем впервые появятся механические аттракционы. Предварительная дата открытия – I квартал 2025 года.
Кроме того, масштабный Epiland на площади 29 000 кв. м компания анонсирует во львовском ТРЦ Gallery Lviv в с. Сокольники, который станет второй очередью открытого здесь в 2022 году ТЦ "Эпицентр". Проект находится на этапе разработки.
Об "Эпицентре"
Группа компаний "Эпицентр" объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", интернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Эпицентр-Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообрабатывающее предприятие ЦБМ "Осмолода", логистические мощности и другие активы.
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).
До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны.
В результате широкомасштабной военной агрессии "Эпицентр" потерял уже 10 объектов, полностью уничтоженных, оккупированных или поврежденных. Их общая площадь составляет более 177500 кв. м.
6 марта в результате вражеского обстрела был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе. К счастью, обошлось без жертв.
А 25 мая россияне ударили по Харькову. Попадание зафиксировано по строительному гипермаркету "Эпицентр". Тогда погибли 18 человек.
Напомним, сеть гипермаркетов " Эпицентр" 6 апреля открыла новый торговый центр на Троещинском жилмассиве в Киеве на месте бывшего строительного гипермаркета "Новая Линия", на улице Бальзака, 65/1. Он уже стал десятым объектом сети в столице Украины.