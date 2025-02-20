Стало известно, когда "Эпицентр" откроет вторую очередь ТРЦ в Чабанах

Компания "Эпицентр" планирует открыть весной вторую очередь торгово-развлекательного центра в Чабанах Киевской области. В настоящее время заполняемость торговых площадей составляет 96%.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Строительная готовность объекта составляет 97%

Это первый проект, где "Эпицентр" выступает как девелопером, так и ритейлером.

"Мы не останавливали строительство ни на день, и сейчас рады сообщить о высокой строительной готовности объекта, значительном уровне наполненности арендаторами и приближении даты открытия", — рассказала директор по концептуальному развитию сети "Эпицентр" Виктория Зеленская.

Она добавила, что строительная готовность объекта составляет 97%: якорные магазины и операторы фуд-корта уже ведут ремонтные работы, в общих зонах завершаются отделочные работы, смонтированы освещения, звуковое оборудование и система оповещения.

Сообщается, что ТРЦ в Чабанах станет первым в сети Эпицентр, где объединят развлекательный парк семейного досуга Epiland (5 тыс. кв. м), фуд-корт, собственные форматы shop in shop и магазины арендаторов.

Так, во второй очереди ТРЦ откроются магазины сетей Sinsay (1,1 тыс. кв. м), "Фокстрот" (1 тыс. кв. м), Victoria's Secret (95 кв. м), FAMO (76 кв. м), Brabrabra (50 кв. м), "Секунда" (32 кв. м), "Буква". В зоне фуд-корта будут представлены "Львовские круасаны" (52 кв. м), ресторан Menya Musashi (69 кв. м) и кафе Brewsel (26 кв. м).

В первой очереди ТРЦ также представлены собственные форматы "Эпицентр": продуктовый Food Market (3 тыс. кв. м), "Галерея Деко" (2,6 тыс. кв. м), детский E.Pic (1,6 тыс. кв. м), центр техники ЭТО (1,5 тыс. кв. м), Intersport (1,5 тыс. кв. м), Intersport (1,5 тыс. кв. м).

Как сообщалось, первая очередь двухэтажного ТРЦ "Эпицентр" площадью 96 тыс. кв. м в Чабанах открылась в сентябре 2024 года.

Общая площадь запланированных к строительству торгово-развлекательных центров сети "Эпицентр" на ближайшие годы составляет 473 тыс. грн. кв. м.

Об "Эпицентре"

Группа компаний "Эпицентр" объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", интернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Эпицентр-Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообрабатывающее предприятие ЦБМ "Осмолода", логистические мощности и другие.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Розничная сеть группы компаний насчитывает 71 торговый объект под брендами "Эпицентр" и "Новая линия".

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны. Война разрушила семь ТЦ в Мариуполе, Никополе, Буче, Чернигове, Харькове и Херсоне (два). Еще три объекта (в Мелитополе, Краматорске и Харькове) не работают по причине оккупации украинских территорий, обстрелов или близости к зонам боевых действий.

6 марта 2024 года в результате вражеских обстрелов был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе. К счастью, обошлось без жертв.

А 25 мая 2024 года россияне ударили по Харькову. Попадание зафиксировано по строительному гипермаркету "Эпицентр". Тогда погибли 18 человек.