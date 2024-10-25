"Эпицентр" планирует строительство новых ТРЦ общей площадью 473 тыс. кв. м

Общая площадь запланированных для строительства торгово-развлекательных центров сети " Эпицентр " на ближайшие годы составляет 473 тыс. кв. м.

Об этом рассказал заместитель гендиректора ООО "Эпицентр К" Сергей Усиченко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Компания основала "Эпицентр Девелопмент" — новый концепт наших маркетов. Он будет развивать полноценные ТРЦ, которых еще не было в Украине. Они будут включать как "Эпицентр", так и Epiland — наши семейные парки", — отметил Усиченко.

Он напомнил, что 28 сентября в Чабанах Киевской области уже открыта первая очередь с торговым центром "Эпицентр". В скором времени будет запущена вторая очередь с полноценным развлекательным центром. Кроме того, такие же ТРЦ планируется открыть в Буче в Киевской области и Львове. 9 ноября запланировано открытие торгового центра в Чернигове. В перспективных планах "Эпицентра" – строительство новых ТРЦ в Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье и других городах, а также реформирование устаревших объектов сети.

Усиченко подчеркнул, что время реализации проектов зависит от финансирования.

"Мы ни в коем случае не прекращаем инвестиции. Обычно в наших инвестициях примерно 10-20% долгового капитала. Все остальное мы финансируем сами. Если есть возможность привлечения финансирования в большем объеме, в большем количестве по приемлемой стоимости, мы эти инвестиции делаем быстрее", – подчеркнул он.

Про "Эпицентр"

Группа компаний "Эпицентр" объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", интернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Эпицентр-Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообрабатывающее предприятие ЦБМ "Осмолода", логистические мощности и другие активы

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Розничная сеть группы компаний насчитывает 71 торговый объект под брендами "Эпицентр" и "Новая линия".

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны. Война разрушила семь ТЦ в Мариуполе, Никополе, Буче, Чернигове, Харькове и Херсоне (два). Еще три объекта (в Мелитополе, Краматорске и Харькове) не работают по причине оккупации украинских территорий, обстрелов или близости к зонам боевых действий.

6 марта в результате вражеских обстрелов был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе. К счастью, обошлось без жертв.

А 25 мая россияне ударили по Харькову. Попадание зафиксировано по строительному гипермаркету "Эпицентр". Тогда погибли 18 человек.

Напомним, сеть гипермаркетов " Эпицентр" 6 апреля открыла новый торговый центр на Троещинском жилмассиве в Киеве на месте бывшего строительного гипермаркета "Новая Линия", на улице Бальзака, 65/1. Он уже стал десятым объектом сети в столице Украины.