"Епіцентр" планує будівництво нових ТРЦ загальною площею 473 тис. кв. м

Загальна площа запланованих до будівництва торгово-розважальних центрів мережі "Епіцентр" на найближчі роки становить 473 тис. кв. м.

Про це розповів заступник гендиректора ТОВ “Епіцентр К” Сергій Усиченко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Компанія заснувала "Епіцентр Девелопмент" - новий концепт наших маркетів. Він розвиватиме повноцінні ТРЦ, яких ще не було в Україні. Вони включатимуть як "Епіцентр", так і Epiland - наші сімейні парки", - зауважив Усиченко.

Він нагадав, що 28 вересня в Чабанах на Київщині уже відкрито першу чергу з торговим центром "Епіцентр". Незабаром буде запущено другу чергу з повноцінним розважальним центром. Крім того, такі ж ТРЦ планується відкрити в Бучі Київської області і Львові. На 9 листопада заплановано відкриття торгового центру в Чернігові. У перспективних планах "Епіцентру" - будівництво нових ТРЦ у Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та інших містах, а також реформатування застарілих об'єктів мережі.

Усиченко підкреслив, що час реалізації проєктів залежить від фінансування.

"Ми в жодному разі не припиняємо інвестиції. Зазвичай у наших інвестиціях приблизно 10-20% боргового капіталу. Все інше ми фінансуємо самі. Якщо є можливість залучення фінансування в більшому обсязі, в більшій кількості за прийнятною вартістю, ми ці інвестиції робимо швидше", - наголосив він.

Про "Епіцентр"

Група компаній "Епіцентр" об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Роздрібна мережа групи компаній налічує 71 торговий об'єкт під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

6 березня внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.

А 25 травня росіяни вдарили по Харкову. Влучання зафіксовано по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".Тоді загинуло 18 людей.

Нагадаємо, мережа гіпермаркетів "Епіцентр" 6 квітня відкрила новий торговий центр на Троєщинському житловому масиві в Києві на місці колишнього будівельного гіпермаркету "Нова Лінія", на вулиці Бальзака, 65/1. Він став вже десятим об’єктом мережі у столиці України.