Потери ТРЦ во время войны: десятки пострадавших объектов и 90 дней простоя

В 2024 году зафиксировано четыре попадания со стороны российских оккупантов по торговым центрам Украины.

Последние два случая произошли в конце декабря, когда ТЦ в Харькове и Днепре атаковали российские беспилотники, сообщили Delo.ua в Украинской раде торговых центров. Летом также армия РФ со второй попытки уничтожила ТЦ "Эпицентр" в Херсоне.

Имели место также несколько повреждений объектов крупноформатной торговли, которые по классификации УРТЦ не попадают в категорию торговых центров.

С начала полномасштабного вторжения РФ на подконтрольной на данный момент Украине территории уже разрушены девять и повреждены 23 торговых центра. По ноябрю 2024 года 10 из поврежденных объектов возобновили свою работу.

"Общая сумма прямого ущерба ТЦ (не включая прямые убытки торговых операторов) оценивается в $380,6 млн", — подчеркнули в УРТЦ.

Из-за увеличения продолжительности и количества воздушных тревог в 2024 году выросли убытки и от простоя. Время простоя ТЦ из-за тревог увеличилось до 40,7 рабочих дней в 2024 году (26,1 в 2023 году). В общем, по подсчетам УРТЦ, суммарно зафиксировано более 90 дней простоя ТЦ — почти за три года войны.

Анализ данных с 2022 по 2024 год свидетельствует о значительном росте всех показателей — частоты и продолжительности воздушных тревог. В частности, количество тревог по Украине в 2024 году достигло 21 632 (в 2023 году – 16 267). Также продолжительность тревог в часах возросла до 30 276 по сравнению с 16 827 часами в 2023 году.

Частые воздушные тревоги и вынужденные простои оказывают значительное влияние на ритейл и работу ТЦ. В таких условиях бизнес вынужден адаптироваться, внедряя системы оповещения, укрытия для посетителей и модели оперативного реагирования.

Топ-5 регионов с наибольшей продолжительностью тревог

Донецкая область продолжает лидировать по этому показателю в 2024 году, где доля тревог во время работы ТЦ составила 52,1%. За ней следуют:

Харьковская область – 43,9%;

Сумская область – 32,2%;

Запорожская область – 22,8%;

Днепропетровская область – 19,6%.

Простои ТЦ в декабре 2024-го. Инфографика: УРТЦ

Меньше всего ТРЦ простаивали из-за тревог в декабре 2024-го — около 2,9 рабочих дней, на 1,3% меньше, чем в ноябре.

Как сообщало ранее Delo.ua, 22 декабря под Киевом открыли ТРЦ, полностью уничтоженный россиянами в первые дни войны. Здание ТРЦ "Жирафа" было полностью разрушено российскими оккупантами в первый месяц полномасштабной войны в феврале 2022 года,